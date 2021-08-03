Marmaris Belediye Başkanı: Lütfen ama lütfen daha çok hava desteğine ihtiyacımız var

Yangını kontrol altına alamadıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Oktay, 'Lütfen ama lütfen daha çok hava desteğine ihtiyacımız var. Havadan yapılan çalışmalarda eksik kalıyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın 6. gününde devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaşanan son durum hakkında açıklama yaparak, bölgeye acil havadan müdahalenin gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet'e konuşan Oktay, "Şu ana kadar 1 can kaybımız var. 1 ikinci derece yanık yaralanmasıyla yaralımız var. Diğerleri hafif, taburcu edildiler" dedi. "Çok acil hava desteğine ihtiyacımız var" diyen Oktay şöyle konuştu:

"Maalesef yapılan müdahalelerde karadan herhangi bir eksiğimiz söz konusu değil ama havadan yani helikopter ve uçakla yapılan çalışmalarda oldukça eksik kalıyoruz, yeterli olmuyor. Bundan dolayı halen daha yangını söndürebilmiş değiliz. Bu vesile ile çağrımı bir kez daha yenilemek istiyorum. Lütfen ama lütfen daha çok hava desteğine ihtiyacımız var. Nasıl yapılacağını yetkililer bilir. Bizim onlara akıl verme gibi bir lüksümüz söz konusu değil ama çok acil, Marmaris olarak, Bodrum olarak, Milas olarak, Köyceğiz, Manavgat olarak, çok acil hava desteğine ihtiyacımız var."

Sözlerine devam eden Oktay, "Şu ana kadar 1 can kaybımız var. 1 ikinci derece yanık yaralanmasıyla yaralımız var. Diğerleri hafif, taburcu edildiler" bilgisini paylaştı. Yangını kontrol altına alamadıklarını söyleyen Oktay, bugün itibariyle 6 farklı noktalarda yangının devam etmekte olduğunu söyledi. 

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