TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Şimdi ‘Ben de varım’ deme zamanı" manşetiyle çıktı, "Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir" çağrısında bulundu.

Boyun Eğme'nin manşetinden bir bölüm şöyle:

"Türkiye günlerdir yanıyor.

Halk sahipsiz.

Ülkenin bütün kaynakları patron sınıfına, uluslararası tekellere ayıran düzen ve onun gerici, çıkarcı hükümeti ülkeyi büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye kamucu bir eksende yeniden yapılandırılmalıdır.

Milliyetçi, ırkçı söylemlerle; kimlikçi politikalar bu felaket ne gizlenebilir ne engellenebilir. Tersine bu söylem ve politikaların felaketin bir parçasıdır.

Türkiye amasız fakatsız emekçi halkın iradesi ile Cumhuriyetçi bir devrimci dönüşüme gereksinmektedir. Bu dönüşüm halkın örgütlenmesine ve yönetime aday olmasına bağlıdır.

Türkiye’nin her yerinde Dayanışma Komiteleri bu amaç doğrultusunda görev üstlenmekte ve yardım faaliyetleri, dayanışma, eğitim ve sağlık sorunları başta olmak üzere bütün başlıklarda ortak hareket etme kültürünü geliştirmek üzere yurttaşlarımızı büyük halk seferberliğine çağırmaktadır.

Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir."

Adana Akkapı Semt Evi

Ankara Aydınlıkevler Semt Evi

Ankara Ayrancı Semt Evi

Ankara Batıkent Semt Evi

Ankara Doğukent Semt Evi

Ankara Eryaman Semt Evi

Ankara Esat Semt Evi

Ankara İlker Semt Evi

Ankara İncirli Semt Evi

Ankara Seyran Semt Evi

Ankara Sincan İşçi Evi

Antalya Bahçelievler Semt Evi

Antalya Kepez Ulus Semt Evi

Antalya Gökbük Köy Evi

Antalya Güzeloba Semt Evi

Antalya Ulus Semt Evi

Bursa Panayır Semt Evi

Çanakkale Kepez Semt Evi

Çorum Bahçelievler Semt Evi

Diyarbakır Huzurevleri Semt Evi

Eskişehir Vişnelik Semt Evi

Gaziantep Güneykent Semt Evi

Nevşehir Hacıbektaş Semt Evi

İstanbul Maltepe Altayçeşme Semtevi

İstanbul Bağcılar İşçi Evi

İstanbul Beyoğlu Semt Evi

İstanbul Beşiktaş Cihannüma Semt Evi

İstanbul Gazi Semt Evi

İstanbul İçerenköy Semt Evi

İstanbul İkitelli Semt Evi

İstanbul Kadıköy İşçi Evi

İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi

İstanbul Kartal Uğur Mumcu Semt Evi

İstanbul Kocamustafapaşa Semt Evi

İstanbul Maltepe Zümrütevler Semt Evi

İstanbul Sancaktepe Meclis Mahallesi Semt Evi

İstanbul Sarıgazi Semt Evi

İstanbul Sarıyer Merkez Semt Evi

İstanbul Selimiye Semt Evi

İstanbul Tuzla Aydınlı İşçi Evi

İstanbul Yayla Semt Evi

İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Semt Evi

İzmir Bahriye Üçok Semt Evi

İzmir Balçova Merkez Semt Evi

İzmir Bayraklı Merkez Semt Evi

İzmir Çeşme Merkez Semt Evi

İzmir Çiğli İşçi Evi



İzmir Çınartepe Semt Evi

İzmir Evka-2 Semt Evi

İzmir Hatay Semt Evi

İzmir Karataş Semt Evi

İzmir Kemalpaşa Semt Evi

İzmir Kuruçeşme Semt Evi

İzmir Seferihisar Semt Evi

İzmir Yamanlar Semt Evi

İzmir Yeni Mahalle Semt Evi

Antalya Manavgat Kavaklı Semt Evi

Manisa Salihli Kocaçeşme Semt Evi

Manisa Turgutlu Selvilitepe Semt Evi

Mersin Karaduvar Semt Evi

Mersin Yenice Semt Evi

Osmaniye Düziçi Semt Evi

Samsun Atakum Semt Evi

Tekirdağ Çorlu Alipaşa Semt Evi

Tekirdağ Çerkezköy İşçi Evi

Tokat Yeşilırmak Semt Evi

Van Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Semt Evi

TKP Ağrı İl Binası

TKP Ağrı Patnos İlçe Binası

TKP Amasya İl Binası

TKP Aydın Nazilli İlçe

TKP Bolu İl binası

TKP Denizli İl binası

TKP Erzurum-Karaçoban İlçe

TKP Giresun İl Binası

TKP Hatay İskenderun İlçe Binası

TKP Iğdır İl Binası

TKP Kahramanmaraş Elbistan İlçe Binası

TKP Kayseri İl Binası

TKP Kocaeli İl Binası

TKP Kocaeli Gebze İlçe Binası

TKP Konya İl Binası

TKP Muğla Marmaris İlçe Binası

TKP Muğla Ortaca İlçe Binası

TKP Ordu İl Binası

TKP Isparta İl Binası

TKP Dersim İl Binası

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