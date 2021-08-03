TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Şimdi ‘Ben de varım’ deme zamanı" manşetiyle çıktı, "Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir" çağrısında bulundu.
Boyun Eğme'nin manşetinden bir bölüm şöyle:
"Türkiye günlerdir yanıyor.
Halk sahipsiz.
Ülkenin bütün kaynakları patron sınıfına, uluslararası tekellere ayıran düzen ve onun gerici, çıkarcı hükümeti ülkeyi büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye kamucu bir eksende yeniden yapılandırılmalıdır.
Milliyetçi, ırkçı söylemlerle; kimlikçi politikalar bu felaket ne gizlenebilir ne engellenebilir. Tersine bu söylem ve politikaların felaketin bir parçasıdır.
Türkiye amasız fakatsız emekçi halkın iradesi ile Cumhuriyetçi bir devrimci dönüşüme gereksinmektedir. Bu dönüşüm halkın örgütlenmesine ve yönetime aday olmasına bağlıdır.
Türkiye’nin her yerinde Dayanışma Komiteleri bu amaç doğrultusunda görev üstlenmekte ve yardım faaliyetleri, dayanışma, eğitim ve sağlık sorunları başta olmak üzere bütün başlıklarda ortak hareket etme kültürünü geliştirmek üzere yurttaşlarımızı büyük halk seferberliğine çağırmaktadır.
Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir."
Adana Akkapı Semt Evi
Ankara Aydınlıkevler Semt Evi
Ankara Ayrancı Semt Evi
Ankara Batıkent Semt Evi
Ankara Doğukent Semt Evi
Ankara Eryaman Semt Evi
Ankara Esat Semt Evi
Ankara İlker Semt Evi
Ankara İncirli Semt Evi
Ankara Seyran Semt Evi
Ankara Sincan İşçi Evi
Antalya Bahçelievler Semt Evi
Antalya Kepez Ulus Semt Evi
Antalya Gökbük Köy Evi
Antalya Güzeloba Semt Evi
Antalya Ulus Semt Evi
Bursa Panayır Semt Evi
Çanakkale Kepez Semt Evi
Çorum Bahçelievler Semt Evi
Diyarbakır Huzurevleri Semt Evi
Eskişehir Vişnelik Semt Evi
Gaziantep Güneykent Semt Evi
Nevşehir Hacıbektaş Semt Evi
İstanbul Maltepe Altayçeşme Semtevi
İstanbul Bağcılar İşçi Evi
İstanbul Beyoğlu Semt Evi
İstanbul Beşiktaş Cihannüma Semt Evi
İstanbul Gazi Semt Evi
İstanbul İçerenköy Semt Evi
İstanbul İkitelli Semt Evi
İstanbul Kadıköy İşçi Evi
İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi
İstanbul Kartal Uğur Mumcu Semt Evi
İstanbul Kocamustafapaşa Semt Evi
İstanbul Maltepe Zümrütevler Semt Evi
İstanbul Sancaktepe Meclis Mahallesi Semt Evi
İstanbul Sarıgazi Semt Evi
İstanbul Sarıyer Merkez Semt Evi
İstanbul Selimiye Semt Evi
İstanbul Tuzla Aydınlı İşçi Evi
İstanbul Yayla Semt Evi
İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Semt Evi
İzmir Bahriye Üçok Semt Evi
İzmir Balçova Merkez Semt Evi
İzmir Bayraklı Merkez Semt Evi
İzmir Çeşme Merkez Semt Evi
İzmir Çiğli İşçi Evi
İzmir Çınartepe Semt Evi
İzmir Evka-2 Semt Evi
İzmir Hatay Semt Evi
İzmir Karataş Semt Evi
İzmir Kemalpaşa Semt Evi
İzmir Kuruçeşme Semt Evi
İzmir Seferihisar Semt Evi
İzmir Yamanlar Semt Evi
İzmir Yeni Mahalle Semt Evi
Antalya Manavgat Kavaklı Semt Evi
Manisa Salihli Kocaçeşme Semt Evi
Manisa Turgutlu Selvilitepe Semt Evi
Mersin Karaduvar Semt Evi
Mersin Yenice Semt Evi
Osmaniye Düziçi Semt Evi
Samsun Atakum Semt Evi
Tekirdağ Çorlu Alipaşa Semt Evi
Tekirdağ Çerkezköy İşçi Evi
Tokat Yeşilırmak Semt Evi
Van Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Semt Evi
TKP Ağrı İl Binası
TKP Ağrı Patnos İlçe Binası
TKP Amasya İl Binası
TKP Aydın Nazilli İlçe
TKP Bolu İl binası
TKP Denizli İl binası
TKP Erzurum-Karaçoban İlçe
TKP Giresun İl Binası
TKP Hatay İskenderun İlçe Binası
TKP Iğdır İl Binası
TKP Kahramanmaraş Elbistan İlçe Binası
TKP Kayseri İl Binası
TKP Kocaeli İl Binası
TKP Kocaeli Gebze İlçe Binası
TKP Konya İl Binası
TKP Muğla Marmaris İlçe Binası
TKP Muğla Ortaca İlçe Binası
TKP Ordu İl Binası
TKP Isparta İl Binası
TKP Dersim İl Binası