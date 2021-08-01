Bodrum Belediye Başkanı: Mazı'daki yangın devam ediyor, herkes su depolarını dolu tutsun

Muğla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mazı'daki yangının devam ettiğini belirterek, vatandaşları bölgelerinde çıkması muhtemel yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Aras, "Herkes köyündeki ve çevresindeki tüm su depolarını, tankerlerini, traktörlerini dolu tutsun. En ufak bir olayda müdahale etsin" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"Mazı'da yangın devam ediyor. Aynı anda da şu anda Pınarlıveren köyümüzde otluk alanda tarlalarda bir yangın çıktı. Acil müdahale le kontrol altına aldık. Bodrumlu vatandaşlarımızdan ricam herkes kendi tarlasına sapanına sahip çıksın. Tarlasında insan bulundursun Herkes sahaya çıksın, evinde oturmasın. Şu anda çok büyük bir risk var. Bakanlık duyurdu, 3 gün boyunca özellikle bu bölgenin yangın riski çok yüksek. Herkes köyündeki ve çevresindeki tüm su depolarını, tankerlerini, traktörlerini dolu tutsun. En ufak bir olayda müdahale etsin. Herkes elinde malzeme bulundursun. Herkes önce kendi söndürmeye çalışsın. Biz yine yetişmeye çalışıyoruz ama Mazı'daki yangın devam ediyo, şimdi bölgeye geçiyoruz."
Yukarı Mazı'da dün akşam saatlerinden başlayan yangın durdurulamamış, bölgede yaşayanlar önce Aşağı Mazı'ya ardından da sahilden teknelerle çevre koylara tahliye edilmişti.