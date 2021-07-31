Yangının hemen öncesinde Erdoğan'dan ormanlık alanları yapılaşmaya açan yasa

Ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlar gündemdeyken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 28 Temmuz'da yürürlülüğe giren kanun orman arazilerinin "Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri" adı altında "turizm yatırımcılarına" açılmış oldu.

Söz konusu yasa, meclisin tatile girmesinin engellenmesi ve oturumların uzatılması sonucunda kabul edilen 2 yasadan biri.

Konuya ilişkin Gazeteci Murat Yetkin, Yetkin Report'ta çıkan yazısında, "Türkiye’nin canını yakan orman yangınları henüz söndürülmemişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir kanun, kıyılar başta olma üzere orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakıyor. Hangi alanların kapsama gireceği ise doğruda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Böylece daha Türkiye’nin canını yakan orman yangınları henüz söndürülmemişken orman arazilerinin Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri adı altında turizm yatırımcılarına açılması, kıyıların halkın ücretsiz kullanımını zorlaştırıyor, belediyelerin yetki ve gelirleriyse tırpanlıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkin'in dikkat çektiği üzere Kanunun 1’inci maddesi 'd' fıkrasına göre, 'Kültür ve Turizm gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile' orman arazileri 'kamu yararı' kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek, “Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan” edilecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.

Konuya ilişkin Yetkin şunları yazdı:

"Bu durumda sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki kıyı, göl, dağ gibi doğal alanlar değil, örneğin konumu otel ya da turizm tesisi kurmaya uygun olan Millî Eğitim Bakanlığından Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına dek okul, konukevi, ya da müze gibi binaların Cumhurbaşkanlığı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri mümkün olabilecek."