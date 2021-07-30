Bodrum'da 80 hektar orman kül oldu, geriye kalan alan böyle görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor. Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti. Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son duruma ilişkin "MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. MUĞLA BODRUM GÜVERCİNLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.