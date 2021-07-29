Şimdi dayanışma zamanı: Ormanlarımıza sahip çıkalım

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugünkü sayısında Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarını manşete taşıdı.

Boyun Eğme'nin 341. sayısının tanıtım bölümü şöyle:

"Ülkenin her yanından dumanlar yükselirken, insanlar yakınlarını, evlerini, hayvanlarını, ormanlarını kaybederken Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin açıklaması, iktidarın yangınlar karşısındaki umursamazlığını ortaya koydu: Marmaris’teki yangına “bir uçak ve bolca duayla” müdahale edilecekti.

Yanlış okumadınız! Bakanların, vekillerin kendi seyahatleri için özel uçaklar kullandığı, Erdoğan’ın dahi tek başına sekiz uçağa sahip olduğu ülkemizde, yangın çıktığında sevk edilen uçak sayısı yalnız 1 oldu.

Yangınları sadece AKP iktidarı seyretmiyor. Biliyoruz ki her yaz ormanlarımız, evlerimiz telef olurken; otel ve rezidansların dışında, maden ve enerji şirketleri de sık sık bu yanan orman arazilerini kullanıyor, yasada onlara da özel izin var. Bu örgütlü kötülüğe ancak emekçiler yan yana gelerek dur diyebilir, ülkeyi boğan bu dumanı ancak emekçiler püskürtebilir."