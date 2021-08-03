Yangının ardından Çökertme yolu görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, Beyciler Mahallesi'ndeki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmıştı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel mahallelerine sıçramış, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler Ören Türkevleri mevkisine kadar yaklaşmıştı.

Sputnik'teki habere göre, bölge tamamen boşaltılırken, yangın Çökertme bölgesine büyük hasar verdi. Çökertme yolunda meydana gelen hasar görüntülendi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'deki yangına ilişkin dün bilgi vermiş ve "Yangın güçlenerek ve hızını arttırarak devam ediyor. Hava müdehalesi hâlâ yok. Uçak sözü verilmişti bize, bugün hiç bir uçak müdahelesi olmadı. Çok zor durumdayız" demişti.