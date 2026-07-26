Moncada’nın ışığı Dikili’de: ‘Küba’nın aydınlığına omuz vermek insanlık borcudur’

Küba dostları 73 yıl önce Santiago de Cuba’da Moncada Kışlası’na yapılan baskınla başlayan devrimci sürecin yıldönümü vesilesiyle İzmir Dikili’de bir araya geldi. Küba Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Raúl Ernesto Madrigal Cárdenas ve José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) Başkanı Nahide Özkan’ın katıldığı buluşmada, Küba’nın maruz kaldığı ekonomik kuşatma ve buna karşı geliştirilen toplumsal stratejiler değerlendirildi.

'Saldırıların hedefi, örnek olan bir sosyal projeyi yıkmak'

Etkinlikte konuşan Başkonsolos Raúl Ernesto Madrigal Cárdenas, Küba’ya yönelik on yıllardır süren baskıların nedenine dikkat çekti. Cárdenas, “Uluslararası faşist sağ, Küba’nın bu onurlu çıkışını hiçbir zaman affetmedi” diyerek, ABD hükümetlerinin saldırılarını “görülmemiş bir düzeye” çıkardığını ifade etti.

Küba’daki enerji krizine dair medyadaki haberlerin taraflı olduğunu belirten Başkonsolos, “Biz bütün gazetelerin Küba’daki sorunlardan, enerji krizinden bahsettiğini görüyoruz. Ama farkındaysanız hiç kimse bu işin sebebini ve failini söylemiyor. Olanın yerine sanki Küba’daki sistem çöküyor, sanki bu Küba halkının kendi eksikliği ve hatasıymış gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

'Fidel ve arkadaşlarının anahtarı dürüstlük'

JMKDD Başkanı Nahide Özkan ise Fidel Castro ve arkadaşlarının Batista diktatörlüğüne karşı kazandığı zaferin temelindeki ahlaki ve siyasi ilkelere vurgu yaptı. Fidel’in 1978’deki bir konuşmasına atıfta bulunan Özkan, başarının anahtarını şu sözlerle özetledi:

Fidel ve arkadaşlarının anahtarı dürüstlük, der. İlkelere bağlılık, der. Halkla her zaman yakın ilişki, der. Kibirden uzak durmak, der.”

Küba Devrimi’nin bu ilkeler sayesinde 66 yıllık tarihinde olağanüstü başarılar elde ettiğini ve halkla kurulan güçlü bağlar sayesinde dev ordulara karşı zafer kazandığını belirtti.

Enerji dönüşümü: Karamsarlığa karşı yaratıcı direniş

Toplantıda ayrıca Küba’nın enerji altyapısını petrolden güneş enerjisine kaydırma çabaları da somut verilerle paylaşıldı. Başkonsolos Cárdenas, geçtiğimiz yıl enerji üretimi içinde yüzde 5 olan güneş enerjisinin payının bugün yüzde 20’lere dayandığını ve 2030 yılına kadar bu oranı çok daha yukarılara çekmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu hamleyi “yaratıcılık ve kararlılık” olarak nitelendiren Cárdenas, bunun aynı zamanda “kendi gücüne inanmaya devam etmek” ve direnişin bir parçası olduğunu vurguladı.

'Küba İçin Güneş Topluyoruz': Santa Clara hastanelerine destek

Özkan tarafından JMKDD aracılığıyla başlatılan “Küba İçin Güneş Topluyoruz” kampanyasına dair teknik detaylar da paylaşıldı. Nisan sonunda başlatılan kampanyanın hedefinin şu an yarıyı aşmış durumda olduğu duyuruldu. Özkan, kampanyanın temel hedefini ise “Santa Clara ilindeki üç büyük hastanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kadar güneş paneli tedarik etmek” olarak açıkladı.

Dayanışma çağrısı: 'Sessizliğe teslim olmamak gerekiyor'

Etkinlikte, Küba’nın tüm kısıtlı imkânlarına rağmen dünya halklarıyla kurduğu sarsılmaz bağlar hatırlatıldı. Küba’nın dayanışmayı çok doğal bir görev olarak gördüğünü belirten Başkonsolos Cárdenas, bu duruşun somut bir örneği olarak “Filistinli doktorların önemli bir kısmı Küba’da eğitim aldılar” bilgisini paylaştı.

Etkinliğin sonunda, dünyada hâkim olan sessizlik ve boyun eğme atmosferine karşı Küba ile dayanışmanın önemi üzerinde duruldu. Küba Cumhurbaşkanı Díaz-Canel’in 26 Temmuz vesilesiyle yaptığı dayanışma çağrısını hatırlatan Cárdenas, Türkiye halkının JMKDD aracılığıyla yürüttüğü güneş enerjisi seferberliği ve maddi-manevi desteğinin Küba halkı için hayati olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

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