Küba Devrimi'nin ilk kıvılcımı 73 yılında: TKP'den Moncada mesajı

73 yıl önce bugün, 135 Kübalı devrimci Batista diktatörlüğüne, emperyalist tahakküme ve sömürüye karşı harekete geçti.

Fidel Castro ve yoldaşlarının ülkenin en büyük askeri kışlası Moncada'ya düzenledikleri baskın Küba Devrimi'nin ilk kıvılcımı oldu.

26 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye Komünist Partisi'nden de bir açıklama geldi.

"26 Temmuz'un yaktığı ateş yol göstermeye devam ediyor" başlıklı açıklamada, "26 Temmuz 1953'te Moncada Kışlası'na 135 Kübalı genç devrimcinin düzenlediği baskın, Küba halkının Batista diktatörlüğüne, emperyalist tahakküme ve sömürüye karşı ayağa kalkışının simgesi oldu" ifadesine yer verildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kışlanın bulunduğu Santiago de Cuba geçmişte İspanyol sömürgeciliğine karşı ilk isyan ateşinin yakıldığı kentti. Moncada Kışlası'na yürüyen genç devrimciler, José Martí'nin başlattığı bağımsızlık savaşını tamamına erdirmek için, bağımsızlık önderinin 100. doğum gününde yola çıkmışlardı. Eylemleri, Küba’da ulusal kurtuluş davasını sosyalizmle buluşturacak bir dönemin kapısını aralayarak tarihe geçti."

"Fidel Castro ve yoldaşlarının ülkenin en büyük askeri kışlası Moncada'ya düzenledikleri baskın başarısızlığa uğradığında, dünya 20. yüzyılın en güzel devrimlerinden birinin ilk kıvılcımına tanıklık ettiğinin henüz farkında değildi" denilen açıklamada, Moncada'da yakılan ateşin Küba halkının bağrında karşılığını bulduğu vurgulandı. Batista diktatörlüğünün zindanlarının devrimci önderlerin iradesini teslim alamadığı ve o iradenin büyüyerek ve güçlenerek örgütlendiği, bu örgütlülüğün ise Küba’yı 1 Ocak 1959’da devrime taşıdığı hatırlatıldı.

"Bugün Küba, emperyalist kuşatmanın ağır sonuçları altında zorlu ve özgün bir mücadele döneminden geçerken bu dönemi 26 Temmuz'un mirasıyla göğüslüyor" denilen açıklama, şöyle noktalandı:

"26 Temmuz'un en önemli mirası, en ağır koşullarda bile halkın yaratıcı iradesinin ve kararlılığının karanlığı yırtıp atabileceği bilgisidir. 26 Temmuz bu anlamda yalnızca Kübalıların değil; onlarla dayanışma içinde ABD emperyalizmine karşı mücadele eden, kendi ülkelerinde devrim ateşini yakmak için örgütlenen tüm dünya devrimcilerinin ortak mirasıdır. 26 Temmuz Ulusal İsyan Günü'nde, Küba’da devrime giden yolu aydınlatmış öncü kadroları saygıyla anıyor; emperyalist barbarlığa karşı yaşamlarını ve egemenliklerini cesurca savunan kardeş Küba halkını selamlıyoruz. Yaşasın 26 Temmuz!

Yaşasın Küba Devrimi!

Yaşasın sosyalizm!"

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