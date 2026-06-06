'Küba'ya güneş topluyoruz' kampanyası: 'Güçlü bir başlangıç yaptık, şimdi hızlanma zamanı!'

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle Küba’ya petrol tedarikini engellemesi, 60 yılı aşkın süredir devam eden ablukayı açık bir soykırım suçuna dönüştürdü.

ABD'nin Küba'ya yönelik tehditleri devam ederken, Küba ise tarımdan enerjiye, bilimden sanata, birçok alana yönelik çözümler üretmeyi ve direnişini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Küba’nın bu suça karşı geliştirdiği çözüm ve önlemler her geçen gün çeşitlenirken, uluslararası dayanışma da Küba halkının mücadelesinde oldukça önemli bir katkı sağlıyor.

Bu zamana kadar çeşitli ülkeler ve kurumlar tarafından gösterilen dayanışmaya, José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) de "Küba’ya Güneş Topluyoruz" sloganıyla duyurduğu kampanyayla omuz vermişti.

Dernek, kampanyanın yedinci haftasında hedeflenen miktarın yüzde 40'ına ulaşıldığını duyurdu.

'Şimdi hızlanma zamanı, büyük bir ivmeye ihtiyacımız var!'

"Şimdi hızlanma zamanı" denilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Küba’ya Güneş Topluyoruz kampanyamız güçlü bir başlangıç yaptı.

Ama hedefe ulaşmak için daha büyük bir ivmeye ihtiyacımız var!

Bu kampanya büyüdükçe güçlenecek, yayıldıkça tamamlanacak.

Hep birlikte başaracağız!"

☀️ %40 TAMAM — ŞİMDİ HIZLANMA ZAMANI!#Küba’ya Güneş Topluyoruz kampanyamız güçlü bir başlangıç yaptı 💪

Ama hedefe ulaşmak için daha büyük bir ivmeye ihtiyacımız var!



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Bu kampanya büyüdükçe… pic.twitter.com/mXEmpyc5mu — José Martí Küba Dostluk Derneği (@kubadostluk) June 6, 2026

Siz de Küba ve Küba halkının mücadelesine omuz vermek için José Martí Küba Dostluk Derneği'nin başlattığı "Küba'ya Güneş Topluyoruz" kampanyasına destek olabilirsiniz.

Dayanışma, ablukadan güçlüdür!

Kampanyanın detaylarını öğrenmek ve resmi bağış hesaplarına erişmek için tıklayınız.