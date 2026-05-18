Münih'te Küba ile dayanışma gecesi: 'Küba'ya Güneş Topluyoruz' kampanyasına destek büyüyor

ABD'nin 60 yılı aşkın süredir devam eden Küba'ya yönelik ablukası açık bir soykırım suçuna dönüştü.

Bu zamana kadar çeşitli ülkeler ve kurumlar tarafından gösterilen dayanışmaya, José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) de geçtiğimiz haftalarda duyurduğu kampanyayla dahil oldu. "Küba’ya Güneş Topluyoruz" sloganıyla yola çıkılan kampanya kapsamında Küba’nın güneş enerjisi üretimini artırmak için sürdürdüğü seferberliğe omuz vermek amaçlanıyor.

Bu kapsamda Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Münih tarafından 16 Mayıs akşamı düzenlenen Küba ile dayanışma gecesinde, “Küba'ya Güneş Topluyoruz” kampanyası tanıtıldı, gece boyunca kampanya için bağış toplandı.

Emperyalist ablukaya karşı dayanışmanın büyütülmesi çağrısının öne çıktığı etkinlikte, Küba halkının direnişi ve sosyalist kazanımları vurgulandı.

Etkinlik, Nâzım Hikmet’in “Havana Röportajı” şiirini seslendirdiği videonun Almanca altyazıyla salona yansıtılmasıyla başladı. Geceye, Küba’nın Almanya Büyükelçiliği adına gönderilen dayanışma mesajının gösterimiyle devam edildi.

Büyükelçiliğin İkinci Misyon Şefi, siyasi ve diplomatik işler sorumlusu Prof. Miguel E. Torres Tesoro’nun İspanyolca ve Almanca hazırlanan video mesajında, Küba halkına yönelik dayanışmanın önemi vurgulandı. Mesajda ayrıca ABD’nin onlarca yıldır sürdürdüğü ve halkı hedef alan insanlık dışı ablukasının yarattığı ağır sonuçlara dikkat çekildi.

Türkçe ve Almanca gerçekleştirilen programa, JMKDD Başkanı Nahide Özkan da canlı bağlantıyla konuk oldu. Yapılan söyleşide Özkan, kampanyanın amacı ve Küba’daki güncel durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, ABD’nin Küba’ya yönelik soykırım boyutlarına ulaşan ekonomik ablukası lanetlendi. Dayanışma gecesinde Yunanistan Komünist Partisi adına yapılan selamlama konuşmasında emperyalizmle mücadele vurgusu öne çıkarken, Küba halkının yalnız olmadığı belirtildi.

Daha sonra sahneye çıkan Federal Almanya Küba Dostluk Derneği (BRD Kuba Freundschaftsgesellschaft) temsilcisi Siga Luther de Küba halkıyla dayanışma mesajlarını paylaştı, yakın zamanda Münih ve Almanya genelinde yapılacak Küba ile dayanışma etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında ayrıca Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin Küba’ya her alanda desteğini yineleyen açıklaması okundu. Açıklamada, emperyalist kuşatmaya karşı Küba’nın yanında olmanın enternasyonalist bir görev olduğu vurgulandı.

Gece boyunca, Kübalı şairlerin kendi eserlerini seslendirdiği görüntüler ile Küba’daki hastanelerde ve okullarda çalışan emekçilerin kısa röportajlarından oluşan videolar gösterildi. Sağlık ve eğitim alanındaki sosyalist kazanımların altını çizen görüntüler, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Dayanışma gecesi, Kübalı müzisyen Robi Rebelde’nin müzik programıyla sona erdi. Programda sanatçı, hem kendi bestelerini hem de Küba’nın dünyaya mal olmuş devrimci ve halk ezgilerini seslendirdi.

Gece boyunca toplanan bağışların tamamının “Küba'ya Güneş Topluyoruz” kampanyasına aktarılacağı belirtildi. Etkinlikte yapılan çağrılarda, Küba halkıyla dayanışmanın yalnızca maddi destekle sınırlı olmadığı, emperyalizme karşı siyasi mücadelenin de büyütülmesi gerektiği ifade edildi.

Siz de Küba ve Küba halkının mücadelesine omuz vermek için José Martí Küba Dostluk Derneği'nin başlattığı "Küba'ya Güneş Topluyoruz" kampanyasına destek olabilirsiniz.

Dayanışma, ablukadan güçlüdür!

