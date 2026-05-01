Madenciler bu kez 1 Mayıs için Ankara’da, İzmir’de ‘Yankee Go Home’ pankartına polis engeli

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi yapılıyor.

Sabah saatlerinden itibaren sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla bir araya gelen emekçiler İskele Meydanı’na yürüdüler.

Bianet'in aktardığına göre; Söğütlüçeşme'de Öcalan bayrağı taşınması üzerine polisler, yürüyüş güzergahı boyunca farklı noktalarda eylemcilere müdahale etti.

Doruk Madencilik işçileri: İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz

Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla Ulus’taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde buluşan işçiler, emekçiler, öğrenciler buradaki toplanmanın ardından kutlamaların yapılacağı Tandoğan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Doruk Madencilik işçileri de korteje katılarak destek verdi.

Direnişlerini ve 1 Mayıs mesajlarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan işçilerden biri "İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz. İlk defa çünkü biz hep çalışıyorduk şu ana kadar. İkinci bayramımız oldu diyebiliriz yani en son olaydan sonra” dedi.

Bir madenci de “Şu anda biz yani işçi olarak burada arkadaşlarımız olarak iki bayramı bir arada kutlamaktayız. Yani haklarımızın sözünü aldık. Çoğu da yattı maaşlarımızın. Ankara halkına bir borcumuz vardı. O borcu bugün ödemeye geldik. Ankara halkı Kurtuluş Parkı'nda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gece, gündüz bize destek çıktılar. Arkamızda durdular, yanımızda durdular. Biz de Ankara halkına teşekkür ve destek amaçlı, işçi bayramını kutlamak amaçlı geldik” diye konuştu.

Bir diğer madenci “İyi bir mücadeleydi. Dayanışmanın, direnmenin, birlik olmanın ne olduğunu Türkiye görmüştür. Eğer birlik olursak işçinin kazanamayacağı bir şey yoktur. Bir avuç holdingcilere hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bugün işçi bayramı, herkesin işçi bayramını kutluyorum” dedi.

İzmir’de ‘Yankee Go Home’ pankartına yasak

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla İzmir’de Konak Gündoğdu Meydanı’ndaki miting için Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Kordon’dan kortejler halinde yürüyen emekçiler alanda toplanmaya başladı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre Kordon’dan yürüyüşe geçen SOL Parti’nin “Kaderimizi biz belirleriz... Yankee Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” yazılı pankartı polis tarafından alana alınmadı. Müdahale kortejde tepkiye neden oldu.

Cemil Tugay'a tepki: Burada konuşması işçi sınıfına ihanettir

Ege'de Sonsöz'ün aktardığına göre geçmiş dönem Lastik-İş şube başkanı Zedin Yumli, 1 Mayıs kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'na gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki gösterdi. Tugay'ın 1 Mayıs'ta konuşmasına karşı çıkan Yumli "İşçi sınıfının tarihine ihanet olur" dedi.

Geçmiş dönem Lastik-İş şube başkanı Zedin Yumli, 1 Mayıs kutlamalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Yumli'nin, 'Sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanettir' dediği duyuldu.




