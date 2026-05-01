Kemal Okuyan’ın 1 Mayıs konuşması: Bu düzen değişir!

Türkiye Komünist Partisi, Genel Sekreter Kemal Okuyan’ın bugün Kartal’da düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde yaptığı konuşmanın tam kaydı yayınlandı.

"Ne yazık ki bu ülkede yaşayan birçok kişi hatta sizler, hatta kendim de bazen umutsuzluğa kapılıyor. Diyoruz ki bu işler değişmeyecek. Çünkü sabahtan akşama kadar bize bunu aşılamaya çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar 1 Mayıs'ta toplandık. El ele girdik, omuz omuza hep birlikte sloganlarımızı atıyoruz. Defedin şu umutsuzluğu arkadaşlar, bu düzen değişir. Değişmek zorundadır. Biz bu düzenin değişebileceğine dair inancımızı ve kararlılığımızı diri tutarsak bu düzen değişir" diyen Okuyan'ın konuşmasını izlemek için tıklayın.