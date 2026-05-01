1 Mayıs: Taksim'e yürümek için bir araya gelenlere polis saldırısı, 600'e yakın gözaltı

1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasını yasaklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresindeki çok sayıda yolu ulaşıma kapattı. Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve çevresini abluka altına aldı.

Valilik tarafından gece saatlerinde yayımlanan kararla Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro istasyonları işletmeye kapatılırken, İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması da durduruldu.

Sendika ve siyasi partilerin Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yapmasının ardından Halaskargazi ve Büyükdere caddeleri de Cevahir AVM çevresinden itibaren kapatıldı. Bölgedeki her sokak başında polis ekipleri ve TOMA’lar bekletiliyor.

Taksim’e yürümek isteyenler, Mecidiyeköy ve Beşiktaş’ta bir araya geldi.

Beşiktaş'ta çok sayıda kişi gözaltına alındı

Saat 09.30’da Beşiktaş'ta buluşan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine polis saldırdı. Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı.

DİSK’ten Taksim Meydanı’na çelenk

DİSK heyeti 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıs'larında yaşamını yitirenleri anmak ve çelenk bırakmak üzere Taksim Meydanı'na ulaştı.

Sloganlarla anıta yapılan yürüyüşün ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anıt önünde açıklama yaptı. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

Taksim Meydanı 1 Mayıs meydanıdır. Ve bir kez daha ülkemizde siyasi iktidarın tümüyle haksız, hukuksuz, sayısız mahkeme kararlarına rağmen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, uluslararası mahkemelerin kesinleşmiş kararına rağmen 1 Mayıs meydanımız, Taksim Meydanımız yasaklı. Bu meydan Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın, kadınların, gençlerin hafızasıdır, birliğimizdir, dayanışmamızdır. Bu meydan mücadelemizdir.

Mecidiyeköy’de abluka: Tazyikli su ve biber gazıyla saldırı

Saat 10.30’da Taksim’e yürümek için Mecidiyeköy’de bir araya gelen birçok partiye polis engel oldu. Ablukaya alınan onlarca kişi gözaltına alındı.

DİSK'e bağlı Enerji-Sen, Umut-Sen, TİP, Halkevleri'nin aralarında olduğu birçok parti ve sendika, Taksim'e yürümek için Mecidiyeköy'de toplanma çağrısında bulunmuştu.

Saat 11.00'de bir araya gelen kitleye biber gazı sıkan polis, yürümesini engellediği kalabalığı ablukaya aldı.

Polis dağılan kitleyi kilometrelerce takip etti, saldırıyı sürdürdü

Polisin biber gazı ve plastik mermiyle kitleye saldırmasının ardından Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya gelenler aksi istikamete doğru yürüyüşe geçti. Kitleden koparak slogansız şekilde yürüyüşe geçenler, birkaç kilometre boyunca polis ekipleri tarafından takip edildi.

Polisin müdahalesi nedeniyle yürümekte zorlananların olduğu görüldü. Müdahale nedeniyle kitlenin gerisinde kalanların beklemesine veya dinlenmesine izin vermeyen polis ekipleri, biber gazı ve plastik mermilerle saldırıyı sürdürdü.

Birkaç kilometre boyunca yakından takip ettikleri kitlenin dağılmasının ardından, polis ekipleri de yeniden Mecidiyeköy Meydanı'na geçti.

Polis dağılmakta olanları hedef aldı, doğrudan yüzlerine biber gazı sıktı.

Köprüde gözaltı anları kameralara yansıdı

Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyüş yapan Kaldıraç üyesi 40 kişi gözaltına alındı.

Video: Sputnik

ÇHD: 350 kişi gözaltında

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi saat 12.10 İtibarıyla İstanbul'da toplam gözaltı sayısının yaklaşık 200 kişiye yükseldiğini açıkladı. Dernek, 13.18 itibarıyla gözaltı sayısının yaklaşık 350'ye yükseldiğini duyurdu.

Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da Mecidiyeköy’de gözaltına alınanlar arasında.

Devrim Partisi üyeleri de Mecidiyeköy üzerinden Taksim'e yürürken gözaltına alındı.

Fotoğraf: ANKA

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi eylemi sonlandırdı, heyet gözaltılar için Vatan Emniyet'e geçiyor

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi Mecidiyeköy’de yaptığı açıklamayla eylemini sonlandırdı.

“Tüm yasaklamalara rağmen bu meydandayız. Onlarca yoldaşımız gözaltına alındı ama yılmadık” denilen açıklamada "Gözaltına alınanlara sahip çıkmak için heyetimizle Vatan Emniyet'e geçeceğiz” ifadesi kullanıldı.

Gözaltıların sayısı 575'e yükseldi

İstanbul Valiliği 1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili açıklama yaptı.

1 Mayıs için Taksim'e yürümek isteyen ve polis saldırısıyla gözaltına alınan yüzlerce işçi ve emekçi için valilik "marjinal gruplar" ifadesini kullandı.

Valilik açıklamasına göre saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltında.



