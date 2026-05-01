İstanbul'a 1 Mayıs ablukası: Emekçiler meydana çıkmasın diye yollar kapatıldı, ulaşım durduruldu

Emekçiler 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününe hazırlanırken, İstanbul Valiliği tarafından alınan geniş kapsamlı yasak kararları gece yarısı itibarıyla uygulamaya konuldu.

Şehrin ana arterlerine binlerce polis bariyeri yerleştirilirken, başta Taksim Meydanı olmak üzere Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Bu kapsamda belediyelere gönderilen talimatla 5 ilçede çöp konteynerlerinin bir gece öncesinden kaldırılması ve yürüyüş güzergahları üzerindeki taş benzeri maddelerin temizlenmesi istendi. Ayrıca, Kadıköy Rıhtımındaki cam durakların sökülmesi kararlaştırıldı.

Beyoğlu'na ulaşım kesildi, Boğaz'da trafik durdu

Ulaşım kısıtlamaları kapsamında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey durakları tüm giriş-çıkış noktalarıyla birlikte işletmeye kapatıldı. Mecidiyeköy istasyonunda ise sadece Meydan çıkışının kullanılmasına izin veriliyor.

Kabataş-Taksim Meydan ve Tünel Meydan-Karaköy füniküler hatları ile İstiklal Caddesi üzerindeki nostalji tramvayı ve Kadıköy-Moda tramvay hattı tamamen durduruldu. Taksim ve çevresindeki İETT durakları da çift taraflı olarak hizmet dışı kaldı.

İDO, Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına; özellikle Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerindeki iskelelere yolcu taşıması yasaklandı. Eyüp yönüne giden seferlerin devam edeceği ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil tarafındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Ayrıca Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparkların boşaltılması talimatı verildi.

Yollar kapatıldı

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi, Sıraselviler, İnönü, Mete ve Tarlabaşı Bulvarı gibi merkezi noktalar saat 05.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Kadıköy'de ise Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi ve Tıbbiye Caddesi çevresi ulaşıma kapatıldı.

Şişli'de Büyükdere Caddesi ve Halaskargazi Caddesi'nin bir kısmı kesilirken, Kartal'da Savarona ve Hükümet caddeleri kullanım dışı bırakıldı.