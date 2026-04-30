Sosyalizm ve Cumhuriyet için: Haydi 1 Mayıs’a!

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, yoksuluğun giderek derinleştiği, sınıfa yönelik saldırının her geçen gün biraz daha şiddetlendiği bir dönemin ardından 1 Mayıs 2026’ya geldik.

Bu tabloya karşı bugün işçiler meydanları doldurup, sınıfın bu düzeni değiştirme iradesini gösterecek.

Bu irade, NATO zirvesi öncesi emekçilerin üzerindeki ölü toprağını atması açısından da oldukça önemli bir dönemeç olacak.

Ayrı 1 Mayıs programları

Bu yıl 1 Mayıslar geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla “bölünmüş” bir görüntüyle karşılanıyor.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Kadıköy başta olmak üzere birçok merkezde 1 Mayıs mitingleri düzenlenecek. Ancak bu sene bu çağrıya pek çok örgüt en azından İstanbul için yanıt vermemiş durumda.

Aralarında sendika ve siyasi partilerin de olduğu bazı örgütler, başka birçok meydanda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile ortak mitinglerin parçası olup, İstanbul’da ise Kadıköy kararına tepki göstererek Taksim’de olacaklarını duyurdular.

Sosyalizm ve Cumhuriyet için 4 merkezde mitingler

Bu yıl TKP’nin çağrısıyla dört merkezde bazı sendika, örgüt ve kurumların da sahiplendiği “Sosyalizm ve Cumhuriyet için 1 Mayıs” sloganıyla mitingler düzenlenecek.

Türkiye’de uzun yıllardır düzen partilerinin etkisiyle giderek daha da içeriksiz hale gelen, düzen partilerinin kürsününe dönüşen 1 Mayıslara karşı emekçilerin kürsüsünün kurulacağı, düzen partilerinin değil, işçilerin sözünün merkezinde yer alacağı bu mitingler Adana İller Bankası Kavşağı, Ankara Anıtpark, İzmir Bostanlı Demokrasi Meydanı ve İstanbul Kartal Meydanı’da olacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 1 Mayıs mitingleri saat 15.00, Adana’daki miting ise saat 12.30’da gerçekleşecek.

Haydi 1 Mayıs'a!

Ülkemizde emeğe, işçilere yönelik çok ağır bir saldırı var.

Bu saldırı gün gün artarken, sınıfın örgütlü gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

İşçi sınıfının devrimci bir sınıf olarak Türkiye’de siyasete ağırlığını koymasını sağlayacak, sınıfın örgütlü gücünü, dinamizmini ve enerjisini artıracak güçlü, kitlesel mitingler için haydi 1 Mayıs’a!