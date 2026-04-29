İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana: Dört merkezdeki 1 Mayıs mitinglerinin programı açıklandı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 29.04.2026 , 14:23
Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısını yaptığı ve birçok kurum ve topluluğun da sahiplendiği dört merkezdeki 1 Mayıs mitinglerinin programları ilan edildi.
Programların tamamında 1 Mayıs kürsüsü işçi sınıfının, emeklilerin, kadınların, cumhuriyetçilerin, devrimcilerin ve sanat emekçilerinin olacak.
1 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te İstanbul Kartal Meydanı, Ankara Anıtpark ve İzmir Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda ve saat 12.30’da Adana İller Bankası Kavşağı'nda yapılacak mitinglerin ilan edilen programları şöyle:
İstanbul Kartal 1 Mayıs miting programı:
Ankara Anıtpark 1 Mayıs miting programı:
İzmir Bostanlı Demokrasi Meydanı 1 Mayıs miting programı:
Adana İller Bankası Kavşağı 1 Mayıs miting programı:
TKP çağrısında ne denilmişti?
1 Mayısların giderek içeriksizleştirilmesi, düzen siyasetinin kürsüsüne dönüştürülmesine karşı çağrıda bulunan Türkiye Komünist Partisi, "TKP, Türkiye’nin devrimci, yurtsever, cumhuriyetçi birikiminin ve en önemlisi işçi sınıfının öncü kesimlerinin 1 Mayıslarda boynunun bükük durmaması, tersine 1 Mayıs’ın hemen ertesinde daha büyük bir umut ve kararlılıkla mücadeleye devam etmesi için sorumluluk almaktadır. Benzer kaygı ve yaklaşımlarla hareket eden siyasi ve sendikal yapıları bu sorumluluğu paylaşmaya, dört merkezde düzenlenecek 1 Mayıslara aktif bir biçimde katılmaya çağırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
