Cemil Tugay'dan TKP'ye itiraf gibi 1 Mayıs tepkisi: 'Sahneyi biz kurduk, sanatçıları biz ayarladık...'

Bu yıl, işçi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs'lar, birçok kentte ortak kutlanmıyor.

İstanbul’da kimi grupların Taksim’i tercih etmesi sebeplerden biri olsa da, esas sebep, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) daha geçen yılki 1 Mayıs biter bitmez duyurduğu, “bu iş böyle gitmez” niteliğindeki açıklama.

TKP, bu yıl sendikaların organize ettiği 1 Mayıs’lara katılmıyor ve dört kentte ayrı 1 Mayıs mitingi düzenliyor.

Komünistlerin bu kararının en büyük gerekçelerinden biri ortak mitinglerde kürsüde işçi sınıfının sözünün dile getirilmemesi, dolayısıyla toplanmaların içeriksiz kalması ve bir çeşit defile havası vermesiydi.

Bir diğer gerekçeyse, sendikaların 1 Mayıslar’ı CHP başta olmak üzere düzen partilerini “ev sahibi” gibi görerek ve katılımcı gruplara eşitlik temelinde yaklaşmayarak mitingleri düzen siyasetine kurban ettiği eleştirisiydi.

Bu eleştiri, bugün İzmir’de birinci ağızdan teyit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte sendikaların düzenlediği 1 Mayıs alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, TKP’nin ayrı 1 Mayıs kararına dair soruya şöyle yanıt verdi:

Kendi görüşleridir, bu alana sahneyi Büyükşehir Belediyesi olarak biz koyduk, bugün konser verecek sanatçının gelmesinde bizim katkımız var, birçok emekçinin burada toplanmasına bizim katkımız var. Ucuz kahramanlıklara değil gerçekten mücadele eden insanlara ihtiyacımız var.

CHP’li başkan, bu ifadesiyle, 1 Mayıs’ta “parayı verenin düdüğü çalmasının normal olduğu” fikrini dile getirmenin yanı sıra, sendikaların da mitingin organize edilmesinde CHP’ye sırtlarını dayadıklarını itiraf etmiş oldu.

Cemil Tugay, İzmir’de belediye işçilerinin hak arayışları karşısında işçileri İzmirlilerle karşı karşıya getirme taktiğine sıklıkla başvurduğu için, son yılların en işçi düşmanı belediye başkanlarından biri olarak nam salmış durumda.