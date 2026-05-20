Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ videosunu hangi CHP'li vekiller paylaştı?
Yayın Tarihi: 20.05.2026 , 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 , 17:00
CHP kurultayı davasında “mutlak butlan” kararı çıkma olasılığı ve parti içindeki tartışmalar sürerken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kanadından bugün önce Ali Haydar Fırat tarafından “parti içi mücadeleyi yükseltme” çağrısı geldi.
Bu çağrının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayımladığı bir video mesajla sessizliğini bozdu.
Kılıçdaroğlu’nun "Emanete kara çalınamaz, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını da bilir ama yolundan asla dönmez” sözlerinin yer aldığı video mesajı bir dizi CHP’li tarafından paylaşıldı.
soL’un derlediği listeye göre Kılıçdaroğlu’nun mesajını paylaşan CHP’li milletvekilleri şöyle:
1- Gamze Akkuş İlgezdi
2- Deniz Demir
3- Hüseyin Yıldız
4- Mahir Polat
5- Rıfat Nalbantoğlu
6- Semra Dinçer
7- Sevda Erdan Kılıç
8- Barış Bektaş
9- Ali Fazıl Kasap
10- Mustafa Adıgüzel
11- Hasan Öztürkmen
12- Gürsel Erol
13- Ali Öztunç
14- Ali Karaoba
15- Faik Öztrak
16- Kadim Durmaz
17- İnan Akgün Alp
