Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ videosunu hangi CHP'li vekiller paylaştı?

CHP kurultayı davasında “mutlak butlan” kararı çıkma olasılığı ve parti içindeki tartışmalar sürerken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kanadından bugün önce Ali Haydar Fırat tarafından “parti içi mücadeleyi yükseltme” çağrısı geldi.

Bu çağrının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayımladığı bir video mesajla sessizliğini bozdu.

Kılıçdaroğlu’nun "Emanete kara çalınamaz, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını da bilir ama yolundan asla dönmez” sözlerinin yer aldığı video mesajı bir dizi CHP’li tarafından paylaşıldı.

soL’un derlediği listeye göre Kılıçdaroğlu’nun mesajını paylaşan CHP’li milletvekilleri şöyle:

1- Gamze Akkuş İlgezdi

2- Deniz Demir

3- Hüseyin Yıldız

4- Mahir Polat

5- Rıfat Nalbantoğlu

6- Semra Dinçer

7- Sevda Erdan Kılıç

8- Barış Bektaş

9- Ali Fazıl Kasap

10- Mustafa Adıgüzel

11- Hasan Öztürkmen

12- Gürsel Erol

13- Ali Öztunç

14- Ali Karaoba

15- Faik Öztrak

16- Kadim Durmaz

17- İnan Akgün Alp