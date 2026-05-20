CHP’de Kılıçdaroğlu kanadı harekete geçti: 'Ayağa kalkın, partiye sahip çıkın'

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

CHP Kurultayı’na yönelik davada “mutlak butlan” kararı olasılığına ilişkin tartışmalar gündemdeyken Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kanattan Ali Haydar Fırat CHP içinde kalma ve “parti içi mücadeleyi büyütme” çağrısı yapan bir deklarasyon yayımladı.

“Bütün partililerimize çağrı: Ayağa kalkın ve partiye sahip çıkın” başlıklı metinde 10 madde sıralayan Fırat CHP’nin bugün “büyük bir kriz” içinde olduğunu belirterek ortaya atılan iddiaların, dile getirilen ifadelerin ve itirafların partinin tarihi mirasını ve geleceğini kararttığını savundu.

CHP eski PM üyesi Ali Haydar Fırat

CHP’nin “her türlü operasyona açık” hale getirildiğini ifade eden Fırat buna karşı gerekli tavrın örgütlenememesini “yönetimsel sorun” diye niteledi. Bu durumun CHP’yi iktidar alternatifi olmaktan uzaklaştırdığını savunan Fırat, Kılıçdaroğlu sonrası dönem için “hiçbir dönem partimizden bu denli büyük kopuşlar yaşanmamıştır. Buna seyirci kalınamaz” ifadelerini kullandı.

Fırat açıklamasında “Hiçbir dönem partimizin örgütleri, milletvekilleri, belediye başkanları parti üst yönetiminin hatalarına bu denli seyirci kalmamışlardır. Bu suskunluk, iddiaların yüzde 1'i bile doğru olsa asla partimize yakışmayacak bütün olumsuzlukları kabul etmek ve onaylamak anlamını taşımaktadır. Tarih bu suskunluğu affetmeyecektir” diye belirtti.

“Bugün bir arkadaş grubuyla ve bir belediye başkanı ekibiyle yönetimi pay edilen partimiz” ifadesini kullanan Fırat CHP’nin “genetik kodlarına dönmesi”nin “popülist ve lümpen kişiliklerin partide yükselişine en büyük engel” olacağını savundu.

“Tek yol partide kalmak ve parti içi mücadeleyi büyütmektir” diyen Fırat “Partimizin kurtuluşu partililerimizin azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır…” çağrısında bulundu.

Fırat’ın sosyal medya hesaplarından yayımladığı açıklaması şöyle:

"BÜTÜN PARTİLİLERİMİZE ÇAĞRI:

AYAĞA KALKIN VE PARTİYE SAHİP ÇIKIN.

1 - Büyük bir krizin içindeyiz. Ortaya atılan iddialar, dile getirilen ifadeler, itiraflar sadece partimizin bu gününü değil, tarihi mirasımızı zedelemekte, geleceğimizi karartmaktadır. Bu çerçevede Partimizin üst yönetimi üzerine aldığı tarihsel ve siyasal sorumluluğu yerine getirememektedir.

2 - Partimizin her türlü operasyona açık hale getirilmesi, buna karşı gerekli politik tavrın örgütlenememesi yönetimsel bir sorundur. Partimizin tarihsel birikimi, mücadele deneyimi, örgütsel gücü bir araya getirilememekte ve yeni bir siyasal tavır üretilememektedir. Bu siyasetsizlik hali partimizi iktidar alternatifi olmaktan çıkarmaktadır.

3 - Ülkemizin ve partimizin kurucusu, devrimimizin önderi Büyük Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na hiçbir dönem partimizden bu denli büyük kopuşlar yaşanmamıştır. Buna seyirci kalınamaz. Dün ittifak yaptığımız partilerden milletvekili ya da belediye başkanı transferi ahlaki bir tutum değildir. Üstelik Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediklerini açık açık söyleyenlerin transfer edilip baştacı yapılması asla kabul edilemez. Geleni bağrına basıyorsan gidene sesini çıkarmazsın.

4 - En önemli sermayemiz olan temiz siyasete hiçbir dönem bu kadar ağır darbe vurulmamıştır. Bu konuda bir özeleştiri yapılmaması ve iddialara konu olan üst yönetim ve milletvekillerine ilişkin hiçbir tedbirin alınmaması parti vicdanını yaralamakta ve kamuoyunu derin şüphelere sevk etmektedir.

5 - Hiçbir dönem partimizin örgütleri, milletvekilleri, belediye başkanları parti üst yönetiminin hatalarına bu denli seyirci kalmamışlardır. Bu suskunluk, iddiaların % 1'i bile doğru olsa asla partimize yakışmayacak bütün olumsuzlukları kabul etmek ve onaylamak anlamını taşımaktadır. Tarih bu suskunluğu affetmeyecektir. Bir sonraki dönem aynı konumunu korumak için susanlar yaşananlara ve çöküşe seyirci kalıp ortak olanlardır.

6 - Partimizde her dönem Genel Başkanlarımız ve parti yönetimimiz demokratik değerler ve kurallar içinde eleştirilmiştir. Bugün buna imkan tanınmasa da tek yol partide kalmak ve parti içi mücadeleyi büyütmektir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman sadece bir genel başkanın partisi olmamıştır. Partimizin her bir üyesi kurucu ve devrimci bir ruhla partisine hep sahip çıkmıştır.

7 - Kendi iç dinamikleri ile ayağa kalkmayan, özeleştiri yapmayan, cesur bir çıkışı ortaya koyamayan siyasal yapıların iktidara alternatif olması söz konusu olamaz. Bugün bir arkadaş grubuyla ve bir belediye başkanı ekibiyle yönetimi pay edilen partimiz, örgütsel dinamiklerden, toplumsal taleplerden, siyasal gerçeklikten, tarihsel ve ideolojik hattından kopartılmaktadır.

8 - Partimizin genetik kodlarına dönmesi, kurucu misyonuna, ideolojik hattına sabitlenmesi popülist ve lümpen kişiliklerin partide yükselişine en büyük engel olacaktır. Partimizin ideolojik öncüllerini, devrimci tutumunu, tarihsel sorumluluğunu ve gelecek vizyonunu sahiplenmeyen kim olursa olsun parti vicdanında ve tarih huzurunda mutlaka hesap verecektir.

9 - Gün susma, koltuğu koruma, konfor alanında saklanma günü değildir. Gün partiye sahip çıkma günüdür. Gün ülkemizin birliği, dirliği, özgür geleceği için yeni bir siyaset üretme günüdür.

"Düşmesin bizimle yola: evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar! Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!"

10 - Cumhuriyet Halk Partisi sadece ve sadece ülkenin birlik ve bütünlüğüne, Cumhuriyetin kazanımlarına, demokratik düzene, toplumsal barışa, her yurttaşın eşitliğine siper olur. Partinin ve kamunun imkanlarını kullanarak zenginleşenlere asla siper edilemez ve buna asla izin verilemez. Gün ayrışma, ayrılma günü değildir; gün partide birleşerek halkçı ve devrimci bir iradeyi ülke sathına yayma günüdür... Gün partiyi kurtarma, halkımız ve ülkemiz için ayağa kaldırma günüdür. Partideki bu düzen değişmedikçe içinde yaşadığımız düzen değişmeyecektir. Partimizin kurtuluşu partililerimizin azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır...

Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi

Dr. Ali Haydar FIRAT"