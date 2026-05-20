CHP İstanbul kayyımlarından Kılıçdaroğlu’na ziyaret

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanan Gürsel Tekin’in yardımcıları ve kayyım heyetindeki diğer isimler olan Zeki Şen ve Erkan Narsap, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Dünkü ziyarete dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Narsap, ​“Bu yolda bizimle omuz omuza yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm yoldaşlarımıza minnettarız” mesajını verdi.

Narsap görüşmeden bir fotoğraf da paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, İstanbul İl Çağrı Heyeti olarak 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin geleceğini, İstanbul’un sesini ve partimizin yarınlarını samimiyetle konuştuk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz.

​Biz şunun farkındayız: Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir! Kişisel çıkarlar değil, birbirimize sarılacağımız bir yol arkadaşlığıdır.

Bu yolda bizimle omuz omuza yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm yoldaşlarımıza minnettarız. Zor zamanlarda başını öne eğenleri, sorumluluktan kaçanları ise örgütümüzün ve halkımızın o temiz vicdanına emanet ediyoruz. Kimin nerede durduğunu tarih de yazacaktır, bu halk da unutmayacaktır.

​Biz, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini halkımızla birlikte, sokak sokak, meydan meydan yeniden büyüteceğiz. İnancımız tam, kararlılığımız sarsılmazdır.

​Herkes bilsin ki; bu çınar devrilmez. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve asla teslim alınamaz!