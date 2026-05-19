‘Özgür Özel istifa edecek, mutlak butlan olmayacak’ haberiyle hangi mesajı vermek istiyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 vakfının yönetiminde yer alan Mehmet Ali Nart’ın sahibi olduğu GDH Haber’de bugün dikkat çeken bir içerik yer aldı.

Bugünkü habere gelmeden, iki gün önce yine aynı sitede yer alan bir köşe yazısına değinelim önce.

Sitede Mahmut Aydın imzasıyla yayımlanan yazıda, CHP içindeki farklı hiziplerin Özgür Özel’in istifasını istediği iddia ediliyor.

CHP’nin içinin hayli karışık olduğu, sayısız hizbin yer aldığı malum.

Aydın bu veriyi merkeze alarak üç ayrı grubun talepleri olduğunu öne sürüyor.

Bir grubun doğrudan istifa istediği, bir grubun Özel’den partiyi emanetçi bir genel başkana teslim etmesini istediği, bir grubun ise Kılıçdaroğlu’nu istediğini belirten Aydın, yazısında Genel Başkan Özel’e yakın isimlerle de konuştuğunu belirterek şöyle diyor:

'Buyursunlar kurultaya. Hodri meydan. İster yeni delegelerle ister eski delegelerle yapalım kurultayı… Biz kurultaya hazırız.'

Yani Genel Merkez’e yakın isimlerin "hodri meydan" dediğini yazıyor Aydın.

Yazıda Özel’in istifa etmeyi gündeme aldığına dair tek bir ifade yok.

Buraya kadar her şey normal...

Ancak bugün aynı sitede “CHP içinde yaşanan son gelişmelerin ardından Genel Başkan Özgür Özel’in istifa edebileceği yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Peki bu ihtimal gerçekleşirse ana muhalefet partisinde nasıl bir yol haritası izlenecek?” şeklinde bir haber yer aldı.

Haberde Özel’in istifa edeceğine dair iddiaların siyaset kulislerinde konuşulduğu söyleniyor ancak referans olarak gösterilen kendi sitelerinde, yukarıdaki işaret ettiğimiz yazı dışında hiçbir şey yok.

O yazıda da istifa edeceği değil, parti içi hizipler tarafından istifasının istendiği söyleniyor. Bu da zaten CHP’deki karışıklık düşünülünce şaşırtıcı değil, bu yönde açık açık konuşan yönetime muhalif CHP’liler de var.

Haberin geri kalanında kritik bir ifade yok, başlıktaki ve spottaki “istifa iddialarının” karşılığı bu haber içinde kesin şekilde doldurulamıyor.

Ancak haber dikkat çekici şekilde sonlandırılıyor:

Ancak hukukçulara ve siyasi uzmanlara göre, Özel’in görevden uzaklaşması ve onunla birlikte yönetimde yer alan, haklarında kamu davası ya da fezleke bulunan isimlerin parti vitrininden çekilmesi davanın seyrini değiştirebilir.

Hukukçular ve siyasi uzmanlar kim, belirtilmemiş.

Böyle bir görüş alınmış mı o da net değil.

Sitenin yaptığının bir benzerini de biz yapalım, üstelik niyet okuyarak değil, siyasi okuma yaparak: Yandaş site Özel ve yakınındaki ekipler istifa ederse, mutlak butlana ihtiyaç kalmayacağı mesajını veriyor, üstü açık şekilde…