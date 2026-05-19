107 yıl önce kurtuluş için atılan ilk büyük adım: 19 Mayıs’tan geriye ne kaldı?

Emperyalistlerin ülkenin dört bir yanını ele geçirdiği, Saray’ın ise halkı ve orduyu silahsızlandırıp tüm toprakları işgalciye teslim ettiği günlerdi.

Kendi çıkarları için girdikleri savaşta halkı ölüme gönderenler, kendilerini kurtarıp yoksulları bir kez daha ölüme teslim ediyordu.

107 yıl önce bugün, Mustafa Kemal önderliğindeki kadrolar Samsun’a çıktıklarında, “tepede” böyle bir ihanet tablosu vardı.

Kurtuluş ve bağımsızlık yolunda, Saray’dan, saltanattan ve hilafetten kurtuluş yolunda, tebaa olmaktan çıkma yolunda atılan ilk büyük adım oldu 19 Mayıs.

Yoksul halkımız bu iradenin yanında durdu, elde silahla işgalcinin ve Saray'ın karşısına dikildi.

Halkımız hem ihaneti hem de kurtuluş iradesini gördü.

Sonunda kazanan işgalciler ve işbirlikçisi olan Saray değil, 19 Mayıs’ta yola çıkan irade oldu.

Evet, 107 yıl önce bu topraklarda sadece işgalciler yenilmedi, onların yanında saf tutan bir avuç zengin, Saray ve gerici işbirlikçileri yenildi.

Peki, bu önemli zaferin ilk adımı olan 19 Mayıs’tan 107 yıl sonra memleketteki vaziyet ne?

Dört bir yanı NATO, holding ve tarikat

Ülke bir kez daha ve çok daha sinsi bir işgal altında.

NATO adlı terör örgütü ülkemizin birçok yerinde üslere sahip.

Bilinen tam 28 üsle ülke topraklarımıza bir kez daha yabancı askerler konuşlanmış durumda. Kendi ülkelerinin çıkarları için. Bugün ülkemizde ABD adlı emperyalist ülkenin nükleer silahları dahi bulunuyor.

Ülkemizin toprakları, madenleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri çok uluslu tekellerin kâr alanına dönüşmüş durumda.

Holdingler kazanıyor, tarikatlar semiriyor ve halkımız yine yoksulluk içinde kıvranıyor.

107 yıl sonra ülkemiz, düzen eliyle bir kez daha işgale teslim edilmiş durumda.

107 yıl sonra manzara yine bu olunca, bir kez daha kurtarıcı gelecek mi sorusu sürekli olarak gündeme geliyor.

Bundan 107 yıl önce yoksul halkımızın nasıl ayağa kalktığı unutuluyor, önce bu iradenin örgütlü şekilde ayağa kalkmasına ihtiyaç var, 107 yıl sonrayı beklemeden…