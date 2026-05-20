Kılıçdaroğlu’ndan CHP’de ‘arınma’ çıkışı: 'Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz'

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren suskunluğunu bozarak bir video mesaj paylaştı.

CHP yönetimine ilişkin son dönemde gündeme gelen rüşvet iddialarına dair konuşan Kılıçdaroğlu, arınma çağrısı yaptı.

“Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra da ahlakı yok eder” diyen Kılıçdaroğlu, siyaseti temiz tutmanın bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcu olduğunu söyledi.

Bu ağır sorumluluğun herkesten daha fazla CHP’lilerin görevi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “CHP, kurucusu Atatürk olan, milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur” ifadesini kullandı.

CHP’nin kutsal bir emanet olduğunu, emanetin kirletilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Emanete kara çalınamaz, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını da bilir ama yolundan asla dönmez. Bu yürüyüş bir iktidar yürüştür, bu yürüyüş halkın umudunu ayağa kaldırma yürüyüşüdür” dedi.

Kendisinden susmasını ya da başka şeyler söylemesini bekleyenler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, eğilip bükülmeyeceğini ve tehditlerin vız geleceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu "Bay Kemal'den hiçkimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin" ifadesini kullandı.