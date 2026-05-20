Kılıçdaroğlu'na ilk yanıt Ali Mahir Başarır'dan geldi: 'Yol arkadaşlarını koruduğunu görüyorum...'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini eleştirdiği sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır'dan yanıt geldi.

"Ekrem Bey ilk ilçe başkanlığını çok kıymetli genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kazandı, onun döneminde Beylikdüzü ve İstanbul'u kazandı. Arınma derken ona yapılan komploları ve komplocuların yargıdan arınmasını demek istediğini görüyorum" diyen Başarır, "Evet, videoyu dikkatle bir kez daha inceleyeceğim ama ben ilk notları böyle okudum. Ülke arınmalıdır, herkes servetinin hesabını vermelidir. Ama şu bir gerçek, CHP'ye bir darbe, bir komple, bir tuzak kuruluyor. Videoda bunu görüyorum. Yol arkadaşları, atadığı arkadaşları, omuz omuza mücadele vererek seçtirdiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum, en azından öyle görmek istiyorum" ifadesini kullandı.

