Kılıçdaroğlu Genel Merkez'i, Özel Meclis'i işaret etti: Mutlak butlan sonrası CHP'de neler oluyor?

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na dair "şaibe" iddialarıyla başlatılan soruşturma sonucu mutlak butlan kararı çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesine karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "mutlak butlan" kararına yönelik itirazı usulden reddetmesi ise ana muhalefet partisindeki krizi yeni bir boyuta taşıdı. Yargı kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne yönelik tahliye talebinde bulunması gerilimin daha da artmasına neden oldu.

CHP Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin bekleyişi sürerken, Kılıçdaroğlu'na yakın partililer ve beraberindeki grubun Genel Merkez'e doğru yürüyüşe geçmesi, tansiyonu artırdı ve taraflar arasında arbede yaşandı.

Bu esnada polis ekipleri de Genel Merkezi abluka altına aldı. Saatler süren bekleyişin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeden kısa bir süre sonra CHP Genel Merkezi'ne polis saldırısı başladı.

Genel Merkez'in demir kapısını kıran polisler, biber gazı ve plastik mermilerle saldırı başlattı. Saldırı sonucu içerideki partililer ve yurttaşlar Genel Merkez'den dışarı çıkarıldı. Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra binadan çıkan CHP Genel Başkanı Özel, "Baba ocağını, bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri almak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler" açıklamasında bulundu.

Açıklamasını "Koltukçuları, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar" çağrısıyla sonlandıran Özel, beraberindeki kitleyle birlikte TBMM'ye yürüyüşe geçti.

Özel'in yürüyüşe başlamasının ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Genel Merkez'e girdi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski CHP Milletvekili Müslim Sarı tarafından yapılan açıklamada, "Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili kurulları olarak, önümüzdeki günlerde çalışarak kendi yol haritamızı belirleyeceğiz" denildi.

CHP Genel Merkezi’nden Meclis’e yürüyen Özgür Özel ise TBMM’nin Çankaya Kapısı’nın yakınındaki Milli Egemenlik Parkı’nda yaptığı konuşmada, "CHP’yi sarayın seçtikleri yönetiyorsa CHP kapanmıştır" dedi ve CHP'yi "üçüncü kez yeniden açma" çağrısında bulundu.

Zaman kaybetmeksizin kurultay yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bundan sonra CHP’nin gerçek genel merkezi Meclis’teki grup odasıdır" dedi.

-GÜNCELLEME-

Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebiyle başvuru

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den kesin ihracına karar verilmesi istemiyle, disiplin soruşturması başlatılması yönünde başvuru yapıldı.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'nın CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na yaptığı başvuruda, "Hakkında disiplin işlemi talep edilen şahsın, görev ve yetkilerini parti tüzüğüne, parti teamüllerine ve örgüt iradesine aykırı şekilde kullandığı; parti bütünlüğünü zedeleyen, parti üyeleri arasında ayrışmaya sebebiyet veren ve parti disiplinini bozucu nitelikte davranışlarda bulunduğu değerlendirilmektedir" ifadesine yer verildi.

"Parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, Tüzük hükümlerinin fiilen uygulanmaması, Parti kamuoyu önünde partiyi yıpratıcı açıklama ve tasarruflar, Parti ilkeleriyle bağdaşmayan karar ve uygulamalar" nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında inceleme yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtilen başvuruda, şöyle denildi: