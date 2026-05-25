Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i suçladı: 'Bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık'

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

CHP’nin başına yargı tarafından atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi dün partinin genel merkezine binlerce polis tarafından düzenlenen operasyonla girdi.

Kılıçdaroğlu, operasyonun ardından gaza boğulan CHP Genel Merkezi'ne gitmedi. Bunun yerine polis operasyonuna öncülük eden milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.

Ziyarette konuşulanları gazeteci Barış Yarkadaş TV100 canlı yayınında açıkladı.

Buna göre Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde yaşananlardan Özgür Özel yönetimini sorumlu tutarak, “Bu krizin sorumlusu biz değiliz” dedi.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:

“Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez milletvekillerimiz, PM üyelerimiz ve YDK üyelerimiz kendi genel merkez binamıza alınmadı. Siyasi geleneğimiz açısından bundan daha kötü, daha incitici ne olabilirdi? Biz bu noktaya gelmemek için son ana kadar uzlaşma yolu aradık. Süreci birlikte yönetme ve ortak karar alma zeminini zorladık. Ancak tüm bu iyi niyetli çabalarımız, maalesef karşı taraftaki arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Benim de aslen çok rahatsız olduğum, vicdanımı yaralayan bu ağır tablo ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan bu yıpratıcı tabloya kesinlikle biz yol açmadık. Hukukun ve mahkeme kararının uygulanması aşamasında sergilenen uzlaşmaz tavır bu sonucu doğurdu."