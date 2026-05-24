Kemal Okuyan: İktidar 'muhalefetsiz' devam etmeye karar verdi, altındaki halıyı çekti, bunun sürpriz sonuçları olacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP’de kurultayların iptali ve “mutlak butlan” tartışmalarıyla başlayan süreçte, Genel Merkez’e yönelik müdahale girişimi siyaset gündeminin merkezine oturdu. Okuyan, iktidarın bu hamleyle ana muhalefeti devre dışı bırakmayı göze aldığını belirtti.

Okuyan açıklamasında, “Parti binasına polis marifetiyle girmeyi göze alacak kadar kendini kaybetmiş biri CHP’yi yönetemeyeceğine göre iktidar bir süre ana muhalefetsiz bir siyasi yapıyla yola devam etmeye karar vermiş demektir” ifadelerini kullandı.

Bu durumun yalnızca CHP içi bir mesele olarak görülemeyeceğini vurgulayan Okuyan, bunun toplumsal ve siyasal sonuçları olacağını belirtti. Okuyan, “Bu da toplumsal açıdan kendi altındaki halıyı çekmekten başka bir anlam ifade etmez. Bunun sonuçları zaman içinde ve sürprizlerle kendini gösterecektir” dedi.

‘CHP direniş için uygun zemin sunmuyor’

Okuyan, CHP yönetimine “dışarıdan” akıl verenlerin de süreci doğru değerlendirmediğini söyledi.

Kafalardaki "direniş hattı" için CHP’nin uygun bir zemin sunmadığını belirten Okuyan, Özgür Özel ve arkadaşlarının hareket alanının sınırlı olduğunu ifade etti.

Okuyan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Özgür Özel ve arkadaşlarının eli tarihsel, sınıfsal, ideolojik ve de hukuki açıdan bağlıdır. Bu bağın çözülmesi imkansızdır.”

