MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: 'Kanunun uygulanması mümkün değil'

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına dair tartışmalar devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da yeni bir açıklama geldi.

Siyasi partilerin seçimlerine ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanacak mevzuata ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız, mutlak butlan kararı veren mahkemenin yetki sınırını aştığını belirtti.

Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2820 S.K. nun 21.madde, 11.fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin,mali raporların ibrası gibi)."

Kanunun ilgili hükmü ne diyor?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor. Söz konusu fıkra şöyle:

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

Dün de S iyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik istemişti

Feti Yıldız, dün de Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması çağrısında bulunmuştu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Siyasi Partiler Kanunu'nun 121'inci maddesinin birinci fıkrasına dikkat çekerek, yargı organları arasında süregelen yetki tartışmalarının yasal bir reforma gidilmeden çözülemeyeceğini söylemişti.

İlgili kanun maddesi, "Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır" hükmünü taşıyor.

Yıldız açıklamasında, bu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça, seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasının bitirilemeyeceğini ifade etmişti.