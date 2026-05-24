MHP 'mutlak butlan' krizini fırsat bildi, siyasi partiler kanununda değişiklik istedi: 'Yetki karmaşasını bitiremeyiz'

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne polis saldırısının sürdüğü dakikalarda MHP'den "kanun değişikliği" talebi geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Siyasi Partiler Kanunu'nun 121'inci maddesinin birinci fıkrasına dikkat çekerek, yargı organları arasında süregelen yetki tartışmalarının yasal bir reforma gidilmeden çözülemeyeceğini söyledi.

İlgili kanun maddesi, "Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır" hükmünü taşıyor.

Yıldız açıklamasında, bu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça, seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasının bitirilemeyeceğini ifade etti.

Yıldız’ın mesajı şöyle: