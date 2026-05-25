Abdullah Öcalan: CHP Genel Merkezi'ne kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir?

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, dün Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ve yanında kalmakta olan diğer kişilerle gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan’ın değerlendirmelerine yer verildi.

“Büyük bir öfkeyle yüklü toplumları büyük düşünce ve büyük etik değerler olmadan dönüştürmek mümkün değildir" değerlendirmesinde bulunan Öcalan'ın, "Toplum; hayatın her düzeyinde etik, siyasal, hukuksal ve ekonomik açılardan büyük bir sıkışma yaşıyor. Bunun için süreçte ısrar ve acele ediyoruz" dediği aktarıldı.

Öcalan, sürece dair atılan her adımın yasal bir temele kavuşması gerektiğine dikkat çekti ve "Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve TBMM’nin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum" yorumunda bulundu.

Çerçeve bir yasanın "demokratikleşme sürecinin kök hücresini" oluşturabileceğini söyleyen Öcalan, "Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır" ifadelerini kullandı.

'CHP Genel Merkezi'nin kapısını balyozla kırarak girmek olacak şey mi?'

Gerçekleştirilen görüşmedeki başlıklardan biri de CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis operasyonu oldu.

Konuya dair “Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir" sorusunu yönelten Öcalan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisine yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir. İşleri bu noktaya getiren sebep budur; cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır. Cumhuriyetin demokratik niteliğini geliştirmek kadar aciliyet taşıyan bir durum yoktur."

“Biz bu ülkede bunun zeminini geliştirmeye ve imkanlarını büyütmeye çalışıyoruz" iddiasında bulunan Öcalan, "İmralı’da çözüme doğru yasal adımlara giderken cumhuriyeti demokratik bir çıkışa, demokratik bir hukuka hazırlamayı çok önemsiyoruz. Bunu hem parti içi hem partiler arası demokrasi eksikliğini de gidermeye yönelik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

'Kürt meselesinden kaynaklı şiddet öğesi, çözüm sistematiğiyle aşılıyor'

Öcalan, "Tüm çabaların karşılığı, cumhuriyeti demokratik bir içeriğe ve kültüre kavuşturmak, bunları güvence altına alan sağlam bir hukuk sistemi kurmak olacaktır. Bu temelde herkesi Barış ve Demokratik Toplum Sürecine katkı sunmaya çağırıyorum" diye konuştu.

“Kürtlerin demokratik cumhuriyete entegrasyonunun anlamı budur" diyen Öcalan'ın sözleri şöyle son buldu: