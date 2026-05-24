soL Haber'de reklam yok, sadece haber var.

DEM Parti İmralı heyeti adaya gitti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya gitti.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 17:30

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan kısa açıklamada, heyetin görüşme amacıyla hareket ettiği belirtilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Heyetin İmralı’daki görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi. Heyet, en son 27 Mart’ta İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

