Dün CHP binası önüne getirilen ‘mafyatik tipleri’ kimlerin topladığı ortaya çıktı

Dün CHP Genel Merkezi’ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde gelen bir grup milletvekili, yanlarındaki isimlerle dikkat çekmişti.

Özgür Özel, bu isimlerin mafyatik tipler olduğunu ve barlardan toplandığını dile getirmişti.

Bu açıklamanın ardından bu isimlerin kim olduğu, parti bağı bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.

Halktv’den İsmail Saymaz, “CHP lideri Özel’in ‘Mafyatik tipler’ dediği unsurlar gerçekten sokaktan toplandı” dedi.

Kılıçdaroğlu döneminde ‘eski ülkücü’ diye danışman yapılarak, genel merkezde oda verilen Ramazan Kubat’ın bir gün önce yakın çevresini arayarak, CHP önüne yürümek üzere adam topladığını aktaran Saymaz, “Telefon açtığı veya görüşmeye çağırdığı kişilere ‘Yarın sabah CHP’ye giriyoruz. Sağlam gitmemiz lazım. Ekip lazım. Adam getirir misin’ diye teklifte bulunmuş. Görüşmeler sırasında Kubat’ın yanında kurultay ve İBB davaları iftiracısı Tolgahan Erdoğan da yer alıyormuş” ifadesini kullandı.

Kubat dışında “adam toplayan” diğer kişinin, ‘Kuşçu Veli’ diye bilinen Veli Reşat Kayalı olduğunu belirten Saymaz, “Keçiören’de kuşçulukla meşgul olduğu bilinen Kayalı, İyi Parti’ye yakın bir isim. Üçüncüsü ise Zahir Gökalp. Gökalp, sahibi olduğu mekanın bodyguardlarıyla CHP Genel Merkezi önündeydi. Gökalp’in Erdoğan’ı destekleyen, Kılıçdaroğlu’na hakaret eden paylaşımları ortalığa saçılıverdi” dedi.

