Yandaşlar ihraç edilecek CHP’li vekil listesi paylaştı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 22:21
Bugün CHP Genel Merkezi’nde yaşanan saldırı görüntülerinin ardından şimdi de parti içi tasfiye listeleri gündeme geliyor.
AKP’ye yakın isimlerden Sinan Burhan, bugün Nefes gazetesinde de yer alan Kılıçdaroğlu’nun ihraç talebi listesinin “genişletilmiş” halini tv100 ekranlarında paylaştı.
Burhan, Kılıçdaroğlu cephesinden aldığı kulis bilgilerini paylaşırken, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesi hazır. İhraç edilecek isimlerin, adları yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfürle anılan milletvekillerinden oluştuğu belirtiliyor” dedi.
Burhan’ın açıkladığı liste şöyle: Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Gökhan Zeybek ve Cemal Enginyurt.
