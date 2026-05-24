AKP'den ilk açıklama Efkan Ala'dan: 'CHP’nin parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz yok'

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Merkezi’nin polis zoruyla tahliye edilmesi sonrası yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada “CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Genel Merkez'den TBMM'ye yürümesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında Ala şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."

Ala’nın "Cumhurbaşkanı" yerine “Devlet Başkanı” ifadesini kullanması da dikkat çekti.