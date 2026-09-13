Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifadeye çağrıldı

AKP-Cemaat eliyle yürütülen Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden soruşturma başlatılmıştı.

İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin ifadeye çağrıldığını duyurdu.

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Buna göre Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verecek.

Haberde başsavcılığın soruşturma kapsamında yaptığı araştırmalarında, olayın yaşandığı dönemde yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan sahneler ile gerçekleşen ölüm olayı arasında paralellikler tespit ettiği aktarıldı.

Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakterin tutulduğu bir hücrede darp edilip ölümle tehdit edildiği, bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümdeki bir sahnede ise "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü bir sahnenin yer aldığı aktarıldı.

Başsavcılıktan açıklama: 14 Eylül'de ifadeleri alınacak

Başsavcılıktan, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın şüpheli ölümü sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 14 Eylül 2026 tarihinde, Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeleri alınacaktır" denildi.



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