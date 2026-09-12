Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Gazeteci Selahattin Günday ve 2 sağlık personeli tutuklandı

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yıllar sonra yeniden soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında 10 Eylül'de doktor Turgay Tamer, kameraman İdris Tiftikci, gazeteci Selahattin Günday, ambulans şoförleri Ahmet Göksel Erdoğan ve Mahmut Arslan ile Adli Tıp Kurumu personelleri Özlem Uslu Öz, Emre Atmaca, Tuba Koç ve Nesrin Kaya Altınova gözaltına alınmıştı.

Bugün 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık, gazeteci Selahattin Günday'a "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" ve "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarını, 2 acil tıp teknisyene de "Kasten öldürme" suçlamasını yöneltti ve 3 isim hakkında tutuklama talep etti. Diğer 6 kişi hakkındaysa adli kontrol talep edildi.

Mahkeme, Günday ve 2 acil tıp teknisyenin tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Milli İstihrat Teşkilatı'nda görevli Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında AKP-Cemaat ortaklığıyla yürütülen Ergenekon operasyonları sürecinde tutuklanmış ve savunmasına kısa süre kala 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti.

Kozinoğlu’nun ölüm nedeni resmi olarak kalp krizi şeklinde açıklanmış ancak zamanda doğru müdahale yapılıp yapılmadığı ve zehirlenme iddiaları kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu. Olayla ilgili 2012 yılında kamera kayıtları ile tıbbi belgeler incelenmiş, cezaevi personeli ile koğuş arkadaşları ve eşinin ifadelerine başvurulmasının ardından takipsizlik kararı verilmişti.

Kozinoğlu'nun kayıp mektubunu haberleştirmişti

Uzun yıllar Doğan Haber Ajansı'nda adliye muhabirliği yapan gazeteci Selahattin Günday, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından süreci yakından takip ederek dönemin avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat’ın görüşlerini kamuoyuna aktaran ilk gazeteci olmuştu.

Günday 2011 yılında yayımlanan haberinde, "Kaşif Kozinoğlu’nun ölmeden önce avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat’a mektup yazdığı ortaya çıktı. Ölümünden sonra cezaevinden eşyaları alındı ancak mektup bulunamadı. Yarsuvat, 'Ölümünün ardından Kozinoğlu’nun bana yazdığı özel mektuba cezaevi savcılığı el koymuş' diye konuştu" ifadelerine yer vermişti.

Aynı haberde Yarsuvat’ın Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin değerlendirmeleri de yer almıştı.

Yarsuvat, "Kozinoğlu’nun kalp krizi geçirdiğine dair şüphem yok. Ancak kalp krizini geçirmesinde tetikleyici olan nedir? Kalp krizi geçiren kimse bu kadar bekletilmez" sözleriyle durumdaki soru işaretlerine dikkat çekmişti. O dönem Silivri Cumhuriyet Savcılığı, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin koğuş arkadaşlarının yanı sıra Silivri Devlet Hastanesi'nde müdahalede bulunan doktorların da ifadelerine başvurmuştu.

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Mezarı açıldı

Yeniden ele alınan soruşturma dosyasında güvenlik kamerası kayıtlarına yönelik yeni iddialar da değerlendiriliyor. Kozinoğlu'nun fenalaşmasının ardından koğuştaki acil durum butonuna basıldığı, ancak dönemin infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül'ün alarma müdahale etmek yerine radyonun sesini yükselttiği öne sürülüyor.

Bu durum nedeniyle yardım çağrısının diğer görevliler tarafından geç fark edildiği iddiaları araştırılırken, 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa eden Gül'ün Gülen Cemaati'ne mensup olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar ettiği tespit edilmişti. Gül hakkında 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bülten çıkarıldığı biliniyor.

Öte yandan, 15 yıl sonra raflardan indirilen soruşturma dosyasında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir diğer karar alınmış, Kozinoğlu’nun mezarının açılmasına (feth-i kabir) karar verilmişti.

Dün, Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı’ndaki mezar açıldu. Mezardan alınan doku örnekleri üzerinde, cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği, ölümünden hemen önce talep ettiği coraspin ve vitamin hapına yönelik ayrıntılı toksikolojik ve kimyasal incelemeler gerçekleştirilecek.

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