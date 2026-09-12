Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Mezarı açıldı

İstanbul'da 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan "feth-i kabir" kararı kapsamında 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet, Ümraniye'deki mezarlığa gelerek mezarın açılması için çalışma başlattı.

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Heyetin çalışmasıyla açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı.

Örnekler, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alınan örnekler, ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ile ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.

Daha önce ertelenmişti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında "feth-i kabir" işlemi yapılmasını talep etmişti.

Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde herhangi bir üçüncü kişinin müdahalesi olup olmadığının araştırılması amacıyla işlemin 11 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenilmişti. Ancak işlem ertelendi.

Bir kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın Adalet Bakanlığı’na bağlı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nca yeniden incelendiğini ve takipsizlik kararının bozulduğunu duyurmuştu. Bu gelişme üzerine yeniden soruşturma başlatılmış ve olay tarihinde cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın ikinci dalgasında bugün 9 kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında Doktor Turgay Tamer, kameraman İdris Tiftikci, gazeteci Selahattin Günday, ambulans şoförleri Ahmet Göksel Erdoğan ve Mahmut Arslan ile Adli Tıp Kurumu personelleri Özlem Uslu Öz, Emre Atmaca, Tuba Koç ve Nesrin Kaya Altınova yer aldı.

Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Başsavcılığın soruşturması, Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki ölümünün tüm yönleriyle yeniden incelenmesi ve ölümün kesin nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla devam ediyor.

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