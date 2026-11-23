Bir iktidarın kendi kurduğu düzenden ne kadar korktuğunu anlamak için bazen devasa kamu binalarına ya da manşetlere bakmanız gerekmez.

Bazen her şey bir haber spikerinin kulaklığına fısıldanan iki saniyelik yabancı bir sesle özetlenebilir.

Aynı TELE1’e kayyım atandığında canlı yayındaki ana haber bülteninin zamanından önce bitirilmesini isteyen ses gibi.

Sansür yasası, erişim engelleri, kapatılan televizyonlar, haber siteleri, kayyımlar, gözaltılar ve tutuklamalar…

AKP iktidarının saldırısı sürerken bugün medyada tablo mutlak bir denetime işaret ediyor.

Gazetelerin, televizyonların, dağıtım ağlarının ve dijital mecraların ezici çoğunluğu iktidar bloğunun, düzenin elinde.

Ancak muazzam bir medya gücüne rağmen toplumu teslim alamadıkları ortada.

İkna olmayan halkın tepkisi yeniden biçimlenirken, soL TV iktidarın medyaya saldırısının 24 yıllık öyküsünü masaya yatırıyor. Gazeteciler neden hedefte, saldırıların arkasında neler var?

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