Halk TV’ye yönelik “bilirkişi davası”nda savcı 5 gazeteci hakkında hapis cezası talep etti.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Suat Toktaş, Seda Selek, Kürşat Oğuz ve Serhan Asker’in “kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek” ve “kayda alınan konuşmaları yayımlamak” suçlamalarıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşması, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dava, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te düzenlediği "Turpun Büyüğü" isimli basın toplantısında adını açıkladığı bilirkişi S.B ile Barış Pehlivan arasında geçen telefon görüşmesinin Halk TV’de yayımlanması üzerine açılmıştı.

Gazetecilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Hakim değişikliği nedeniyle önceki duruşma tutanaklarının okunmasının ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz’un bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini rızası dışında kayda aldıkları iddiasıyla “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı ayrıca Pehlivan, Oğuz, Toktaş, Selek ve Asker’in ses kaydının canlı yayında yayımlanması nedeniyle “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 4 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Böylece Pehlivan ve Oğuz hakkında iki ayrı suçtan toplam 4 yıldan 10 yıla kadar, Toktaş, Selek ve Asker hakkında ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Avukatlar mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, avukatların savunma ve delillerini sunmaları için süre verilmesine karar verdi. Duruşma 10 Şubat 2027 saat 10.00’a ertelendi.

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