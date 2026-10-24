Yüzlerce gazeteci, binlerce yurttaş iktidarın saldırısına karşı sokakta: 'Artık yeter, nefes alamıyoruz!'

İktidarın son aylarda uyguladığı sansür ve baskı politikaları nedeniyle gazeteciler ve onlara destek veren yurttaşlar bugün pek çok ilde sokaktaydı.

Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş'in bulunduğu basın meslek örgütleri, basın özgürlüğüne yönelik artan baskıları "Artık yeter, nefes alamıyoruz! Sansüre hayır, habere özgürlük" çağrısıyla yurt çapında protesto etti.

Eylemler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Kocaeli, Van ve Diyarbakır'da yapıldı.

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı da eyleme katıldı.

Gazeteciliğin kuşatılmasına karşı alanlardaydık! İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de sokaklardaydık! Gazetecileri susturmaya, halkın haber alma hakkını gasbetmeye ve basını baskı altına almaya çalışanlara karşı sesimizi yükselttik. Gazetecilik suç değildir! Baskılara, sansüre ve hukuksuzluğa karşı mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. İKTİDARINIZI YAYINDAN KALDIRACAĞIZ! @pensendeyiz — İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı (@iletisimemekagi) October 24, 2026

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Kadıköy'de yürüyüş: 'Gazetecilik halkın yanında olmaktır'

TELE 1'e kayyım atanmasının birinci yılında İstanbul Kadıköy'de yapılan yürüyüşe siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler ve yurttaşlar katıldı. Geçen yıl kayyım atanan TELE 1 ile önceki hafta kayyım atanan Halk TV'nin çalışanları da yürüyüşteydi.

Yürüyüş boyunca tutuklu gazetecilerden Selahattin Günday, İsmail Arı, Şaban Sevinç, Merdan Yanardağ, İrem Delice, Murat Ağırel, Fatih Ergin ve Tuğba Tekerek'in isimleri tekrarlandı. Kitle "Özgür basın susturulamaz", "Sansüre, kıyıma, kayyıma hayır", "Foncular dışarıda, gazeteciler içerde", "Yaşasın basın dayanışması", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganlarını attı.

Tutuklu gazeteci Fatih Ergin'in annesi ve yakınları İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'yla birlikte yürüdü.

Meslek örgütleri adına hazırlanan "Artık Yeter! Nefes Alamıyoruz" başlıklı ortak açıklamayı TGS Başkanı Gökhan Durmuş okudu. "Türkiye'de gazetecilik, iktidarların, siyasilerin ya da sermayenin değil halkın yanında olmaktır" diye başlayan açıklamada, halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin artık nefes alamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir gazetecinin susturulmasına sessiz kalmak, sıranın bir gün kendisine geleceğini unutmak demektir" denilerek tüm meslektaşlar mücadeleye katılmaya çağrıldı. Basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin değil toplumun tüm kesimlerinin sorunu olduğu vurgulanan açıklamada, "Özgür basın yoksa özgür toplum yoktur" ifadesi kullanıldı.

soL Haber Editörü Burcu Günüşen eylemden hem gelişmeleri aktardı hem de gazetecilerin örgütlenmesinin önemini vurguladı.

Açıklama şu taleplerle sona erdi:

Tutuklu meslektaşlarımızı serbest bırakın!

Haberin üzerindeki yargı sopasını geri çekin!

Medyada kayyım uygulamalarına son verin!

Hukuksuz erişim engelleme uygulamalarını sonlandırın!

Kamu reklam ve ilanlarını adil ve eşit dağıtın!

Anayasa ile güvence altına alınmış basın özgürlüğünü ortadan kaldıran saldırılardan vazgeçin! İstanbul'daki eylemde kitle "Sansüre hayır, habere özgürlük" pankartıyla yürüdü.

Ankara'da İsmail Arı'nın mesajı okundu: 'Artık elinizi üzerimizden çekin, bırakın işimizi yapalım!'

Ankara'da gazeteciler ve basın meslek örgütleri Kolej Meydanı'nda toplanarak Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Kalabalık "Özgür basın susturulamaz" ve "İsmail çıkacak yine yazacak" sloganları attı.

Ortak açıklamayı BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir okudu.

Son 2 yılda birçok televizyon kanalına kayyım atandığı hatırlatılan açıklamada, çok sayıda haber sitesine erişimin engellendiği, muhalif gazetecilerin tutuklandığı ve farklı seslerin susturulduğu belirtildi. Yurttaşlara, haber alma hakları için gazetecilerle dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklamanın ardından TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'nın mesajını okudu. Arı mesajında şöyle dedi:

Aynı yıl, aynı adliyede ve aynı suç iddiasıyla ikinci kez tutuklanan bir gazeteci olarak basın tarihine geçeceğimi tahmin ediyorum. Sadece gazetecilik yaptığım için cezaevinde tutuluyorum. Birçok meslektaşım içeride. Sonuna kadar gazeteciliği savunacağız. Artık elinizi üzerimizden çekin, Anayasa'ya uyun. Bırakın işimizi yapalım.

İzmir'de kalemler bırakıldı: 'Haklarımızı verin!'

İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan kitle, "Sansüre hayır, habere özgürlük" sloganıyla Liman'a yürüdü. Alanda "Gazeteciler tutsak, foncular özgür", "İsmail Arı onurumuzdur, İsmail çıkacak yine yazacak" ve "Murat Ağırel'e özgürlük" sloganları atıldı.

Kod 48 ile işten çıkarılan ve maaşları ile yemek ücretleri ödenmeyen Manşetİz Haber Sitesi (Manşetİz) emekçileri de yürüyüşteydi. Gazeteciler hak arama mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini yürüyüşte bir kez daha dile getirdi. "Haklarımızı bir an önce versinler" diyen Manşetİz çalışanları, tüm meslektaşlarını ve duyarlı kamuoyunu Pazar günü gerçekleştirecekleri sosyal medya kampanyasına destek vermeye davet etti.

Basın açıklamasının ardından Zübeyde Hanım Heykeli'ne yürüyen gazeteciler, kalemlerini bırakarak protesto eylemi yaptı.

Kocaeli ve Eskişehir

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde basın meslek örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, "Sansüre, karartmaya, kayyımlara ve tutuklanma furyasına karşı direnen basın emekçilerinin yanındayız" dedi. Eskişehir'de ise Köprübaşı'nda toplanan yurttaşlar, gazetecilere yönelik baskı ve tutuklama kararlarına tepki gösterdi.

Adana

Adana’da TGS Adana Şubesi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği, basın özgürlüğüne yönelik müdahaleler, gazetecilere açılan soruşturmalar, medya kuruluşlarına kayyım atanması ve ekonomik güvencesizliğe karşı ortak açıklama yaptı. Sanatçılar Parkı’nda eylemde meslek örgütleri, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, haberler ve gazeteciler üzerindeki yargı baskısına son verilmesini, medya kuruluşlarına kayyım atanması uygulamalarının sonlandırılmasını istedi.

Diyarbakır’da 'Sansüre hayır, habere özgürlük' sloganıyla yürüdüler

Diyarbakır’da gazeteciler “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla yürüdü. Çok sayıda gazeteci, basın meslek örgütü, sivil toplum örgütü temsilcisi ve siyasetçinin katıldığı eylemde, “Artık yeter! Nefes alamıyoruz” başlıklı açıklama, Kürtçe ve Türkçe okundu.

Edirne

Edirne’de Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği öncülüğünde "Sansür'e Hayır, Habere Özgürlük" eylemi gerçekleştirildi.

“Gazetecilik suç değildir” pankartı açan gazeteciler, Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya gelerek Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan gazeteciler, “Özgür basın susturulamaz” sloganları attı.

Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler: 'Basın demokrasidir, basın susarsa Cumhuriyet susar'

Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler de iki ilin sınırındaki Çam Geçidi’nde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, iki ilin sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Gazeteci Uğur İstanbullu, basın özgürlüğünün demokrasi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, gazetecilere yönelik baskılara tepki gösterdi.

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