soL’un saldırılara karşı abonelik kampanyası: Basitçe dayanışma değil, kalıcı çözüm arayışındayız

3 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde, birdenbire fark ettik. X hesabımız yine Türkiye’den erişime kapatılmıştı.

Son aylarda soL Haber’e yönelik baskılar silsilesinin son örneği oldu bu. 17 yıldır kullandığımız, 1 milyona yakın takipçisi olan X hesabımız Temmuz ayındaki NATO Zirvesi’nin hemen öncesinde yine AKP’nin talebi üzerine kapatılmıştı.

Aynı günlerde AKP’nin atadığı bir memur da soL Haber hakkında iftira atmış, soruşturma başlatıldığını yazmıştı. Suç duyurusunda bulunduk.

Yeni X hesabımız, @soLHaber2026, çok sayıda ismin paylaşımı ve desteğiyle birkaç gün içinde 25 bin takipçiye ulaştı. Elbette az. Ama bu baskıların soL Haber’i sindireceği veya marjinalize edip köşeye sıkıştıracağı beklentisinde olanların hülyalarını boşa çıkarmak açısından önemli.

Bu desteğe minnettarız. Fakat engellemenin üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir kampanya başlattık: soL Haber’e bir ay içinde bin yeni abone kazandırma kampanyası.

Mesele mağduriyeti fırsata çevirmek mi?

Niye tüm gücümüzü yeni X hesabımızın takipçi sayısını artırmaya yöneltmek yerine, okurlarımızın soL Haber’e aylık para vererek abone olması için seferberlik başlatmayı tercih ettik?

Mağduriyeti kâra çevirmeyi hesap eden bir fırsatçılığın ürünü müydü bu hamle?

Sorunun yanıtı hayır.

Bu yanıtın bir kısa, bir de uzun gerekçesi var.

Kısa gerekçe, zaten engelleme kararından önce, 4 Eylül günü abonelik kampanyası başlatmayı planlamış olmamız. Yapacaktık, saldırı kampanyanın arifesine tesadüf etti.

Fakat esas önemlisi, “hayır” yanıtının uzun gerekçesi.

Bu gerekçeyi soL okurlarıyla paylaşmamız, olabildiğince fazla kişinin kavramasını sağlamamız hayati önemde.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Çıplak gerçek: AKP de tekeller de kepenkleri indirebiliyor

Engellemeler, iktidarın memurlarının iki dudağı arasında.

Dahası, son yasal düzenlemelerle birlikte iktidar sadece sosyal medya hesaplarının değil, tüm ülkedeki internetin şalterini elinde tutuyor.

Elbette basına yönelik baskılara karşı mücadele edeceğiz, sesimizi yükselteceğiz.

Fakat soL Haber, kendisini işçi sınıfının mücadelesinin parçası olarak gördüğünü hiçbir zaman gizlemedi.

Bu uzun soluklu mücadelenin parçası olan bir yayın organının, dokunulduğunda tepki vermenin ötesine geçecek hazırlıklar yapması ve önlemler alması yaşamsaldır.

Sosyal medya hesapları kapatılabilir. Yıllarca soL’un Facebook hesabının başına geldiği gibi, uluslararası tekellerin elindeki bu mecralar dilediklerinde her bir yayının sesini kısabilir. Dahası, yakın zamanda Youtube örneğinde görüldüğü üzere bizzat bu mecralar engellenebilir.

Okuruyla, izleyicisiyle yalnızca bu platformlar üzerinden buluşmak, uluslararası tekeller okura ulaşmadaki baskın rolünü kabullenip alternatif yaratmaya çalışmamak, bu tekellere karşı mücadele etme iddiasındaki bir yayın için kabul edilebilir bir durum değildir.

Deprem, direniş, haberleşme...

Ötesi de var. İktidar, yine geçmişte örnekleri görüldüğü üzere doğrudan interneti kısıtlayabilir.

6 Şubat Depremi benzeri bir afetin ardından iktidarın interneti kısıtlaması, doğrudan canımıza mal olabiliyor.

Gezi Direnişi benzeri bir hareketlenmede iktidarın interneti kısıtlaması, halkın haklı mücadelesine ket vurabiliyor.

Bu olağanüstü durumlarda da bilginin akışını sağlayacak teknik araçlar geliştirmek niyetindeyiz. Yapımızı adım adım bu boyutları da gözeterek dönüştürmeye çalışıyoruz.

Gerçek bir çözüm arayışı

Geçen yıl 1 Ekim’de soL Haber’in sitesini yenileyerek başlattığımız dönüşüm, ilk aşamasından itibaren bu tespitlere dair değerlendirmeleri de içeriyordu.

Hep söylüyoruz: soL’da hedeflediğimiz dönüşüm, uzun vadeli bir plana sahip.

Şu an, özellikle cep telefonundan haber okuyanların sürekli maruz kaldığı okunamaz siteler karşısında soL Haber’in reklamsız, sade, temiz tasarımının rahat bir nefes almayı sağladığı muhakkak. Tasarımımızı daha fazla para kazanma değil, okurun rahatça odaklanmasını sağlama hedefiyle yeniledik. Ama mesele basitçe yeni bir tasarım değildi.

Basına yönelik baskılar karşısında soL Haber’in uzun vadede okuru ve izleyicisiyle aracısız, doğrudan ve güvenli bir ilişki kuracak noktaya varması amacıyla kurguladığımız uzun vadeli plan, başka şeylerin yanında ciddi bir maddi güç de gerektiriyor.

Okurların yayınlara para vermeyi bırakması, internet gazeteciliğine geçişle birlikte ortaya çıkan, yeni bir olgu. Okurun sağladığı gücün yerini tık reklamcılığı, fonlar, şirketlerden aktarılan paralar aldı.

soL bu tablodan tamamen çıkmayı kafasına koymuş durumda. Meselenin bir yanı, bu para kaynaklarının nasıl bir habercilik yapıldığını mutlak olarak belirliyor olması. Türkiye medyasının giderek yüzeyselleşip sürüme yönelmesinde esas etken bu ekonomik gerçeklik oldu.

Ama diğer yanı, yukarıda aktardığımız tabloyla ilgili. Okurla doğrudan ilişki kurabilmek için gereken büyüme ve dönüşüm, masraflı bir iş.

Masraflı, ama halkın haber alma hakkı açısından, işçi sınıfı mücadelesinin sesinin daha gür çıkması açısından yaşamsal.

İşte abone kampanyamız, bu nedenle de bir fırsatçılık değil. Aksine, tam da son dönemdeki saldırılara gerçekçi bir çözüm arayışında olmamızla ilişkili.

Bu cendereden çıkmak zorundayız. soL Haber, kaderini iktidarın ve uluslararası tekellerin ellerine bırakamaz.

Baskılara boyun eğmeyiz.

Ama baskıları alt etmemiz, ancak sizin desteğinizle mümkün.

Buradan, şimdi abone olabilirsiniz.

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