soL Haber’i hep birlikte güçlendirme çağrısı: Hedef eylül ayında bin yeni abone

Geçtiğimiz mayıs ayında 20. mücadele yaşına giren soL Haber, reklamsız içerikleri, dosya haberleri, analizleri, köşe yazıları ve gündem olan haberleriyle önemli bir atak yaptı.

Ancak ülkemizin içinden geçtiği böylesine ağır bir süreçte bu atağın henüz istediğimiz noktaya ulaşmadığının, çok daha fazlasını yapabileceğimizin, yapmamız gerektiğinin de farkındayız.

İktidarın saldırıları, soruşturmalar, davalar, cezalar, sansürler, X hesabımızın üçüncü kez kapatılması veya artan tehditlerin bizi durduramayacağını ilan etmiştik, geri adım atacak değiliz.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Sözümüzün arkasındayız: Halka yalan söylemek suçtur!

Çağrımız tam da bununla ilgili.

Hedefimiz eylül ayında soL’a bin yeni abone kazandırmak, bu sayede sesimizin çok daha etkili ve güçlü çıkmasını sağlamak.

Bu hedefi hep birlikte yerine getirmek için okurlarımızın harekete geçeceğine, bu çağrıyı tüm dostlarımıza ulaştıracağına eminiz.

O bin aboneden biri olmak, soL’a güç vermek için: https://haber.sol.org.tr/kullanici/kayit

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