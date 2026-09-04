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soL Haber’i hep birlikte güçlendirme çağrısı: Hedef eylül ayında bin yeni abone

Gerçeklerin sesini kısma çabasına karşı, soL Haber'in sesini yükseltmeye kararlıyız. Sözümüzün arkasındayız. Okurlarımızın da abone olarak bu mücadeleye omuz vermelerini istiyoruz.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 13:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 , 13:19

Geçtiğimiz mayıs ayında 20. mücadele yaşına giren soL Haber, reklamsız içerikleri, dosya haberleri, analizleri, köşe yazıları ve gündem olan haberleriyle önemli bir atak yaptı.

Ancak ülkemizin içinden geçtiği böylesine ağır bir süreçte bu atağın henüz istediğimiz noktaya ulaşmadığının, çok daha fazlasını yapabileceğimizin, yapmamız gerektiğinin de farkındayız.

İktidarın saldırıları, soruşturmalar, davalar, cezalar, sansürler, X hesabımızın üçüncü kez kapatılması veya artan tehditlerin bizi durduramayacağını ilan etmiştik, geri adım atacak değiliz.

Sözümüzün arkasındayız: Halka yalan söylemek suçtur!

Çağrımız tam da bununla ilgili.

Hedefimiz eylül ayında soL’a bin yeni abone kazandırmak, bu sayede sesimizin çok daha etkili ve güçlü çıkmasını sağlamak.

Bu hedefi hep birlikte yerine getirmek için okurlarımızın harekete geçeceğine, bu çağrıyı tüm dostlarımıza ulaştıracağına eminiz.

O bin aboneden biri olmak, soL’a güç vermek için: https://haber.sol.org.tr/kullanici/kayit

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