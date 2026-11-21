Gazeteci Murat Ağırel’in avukatı Oğuzhan Aslan, dosyaya yeni mesajlaşma, ses ve video kayıtları sunduklarını belirterek yeniden tahliye talebinde bulunduklarını duyurdu. Aslan, sunulan kayıtların Ağırel’in yalnızca gazetecilik yaptığını kanıtladığını bildirdi.

Sarıgüller soruşturması kapsamında yayınlamadığı bir haber gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’in avukatı Oğuzhan Aslan, müvekkiline yöneltilen suçlamaları çürüten yeni delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduklarını açıkladı.

Aslan, "Murat Ağırel hakkındaki tüm iddialar dün itibariyle hukuken çökmüştür. Sürecin en başından itibaren ifade ettiği hususları ispat eden tüm mesajlaşmalar, ses kayıtları ve video kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduk ve Ağırel'in yeniden tahliyesini talep ettik" dedi.

'Sarıgülleri haberden Çampınar haberdar etti'

Dosyaya sunulan telefon ve mesaj kayıtlarına göre Ağırel, kendisini Alman ortaklarıyla görüştürmek isteyen Sinan Çampınar’ı Cumhuriyet Gazetesi’ne davet ederek "iddialarını ispat eder belgeleri" getirmesini istedi. Çampınar’ın gönderdiği kesik video, fotoğraf ve ses kayıtlarını "fragman" diye nitelediğini aktaran Aslan, Ağırel’in ise belge temin edip doğrulatmadan ve cevap hakkı tanımadan haber yapmayacağını bildirdiğini kaydetti.

Yapılacak haberden Sarıgülleri bizzat Çampınar’ın haberdar ettiğini vurgulayan Aslan, Çampınar’ın mali müşavir Volkan Aslanbaş’ı arayarak parası verilmezse haber yaptıracağını söylediğini ve bunun Aslanbaş’ın ifadesinde de yer aldığını belirtti. Aslan, sürecin devamını şöyle aktardı:

"Daha sonra Sarıgül'ün avukatı Timur Soykan'ın bu haberi hazırladığı zannı ile Soykan'ın avukatı Gamze Pamuk'la iletişime geçmiş, cevap haklarını kullanmak istediğini söylemiştir. Soykan tarafından haberin kendisi tarafından değil de Ağırel tarafından yapıldığı iletilmiş, bunun üzerine Sarıgül'ün avukatı Ağırel'le iletişime geçmiş ve iddialara cevap vermek istediklerini ifade etmiştir."

Ağırel’in elinde belge olmadığı için Sarıgül’ün avukatına herhangi bir belge vermediğini belirten Aslan, iddiaları reddeden avukatın Çampınar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemesi üzerine Ağırel’in bu dilekçeyi de talep ettiğini bildirdi.

Tercüman ifadeleri çarpıttı, belgelerin sahte olduğu anlaşıldı

Ağırel’in, Çampınar ve Alman ortaklarıyla yaptığı ve kayda aldığı dörtlü görüntülü görüşmenin de savcılığa sunulduğunu belirten Aslan, tercümanlık yapan Çampınar’ın ifadeleri çarpıttığını aktardı. Kayıtta Almanların "Biz bunun içinde yer almadık" sözünü Çampınar’ın "Hep beraber yaptık" şeklinde çevirdiğini belirten Aslan, Ağırel’in bu görüşmede Sarıgül’ün avukatıyla görüştüğünü açıkça dile getirdiğini vurguladı. Aslan, "Bu kayıt, Almanların ve Çampınar'ın, Ağırel'in cevap hakkı kapsamında karşı tarafla da görüştüğünü bildiklerinin en açık ispatıdır. Yani 'Ağırel belgeleri Sarıgüllere verdi' iddiasının hiçbir temeli kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Çampınar’ın daha sonra gönderdiği, gönderici hanesi kapalı 10 milyon avro ve 100 milyon avroluk iki banka ekran görüntüsünün Ağırel’in Almanya’daki kaynağı tarafından "bu belgeler yüksek ihtimalle sahte" diye değerlendirildiği aktarıldı. Çampınar’ın İngiltere’de kurulduğunu iddia ettiği şirkete dair noter belgesinin de sahte çıktığını belirten Aslan, teminat olarak devredildiği öne sürülen tekneye ilişkin Denizli’deki davada ise Çampınar’ın taraf olmadığını ve davayı Emir Sarıgül’ün kazandığını kaydetti. Aslan ayrıca ikinci görüntülü görüşmede Ağırel’in "yani siz kara para mı aklıyorsunuz" sorusunu Çampınar’ın doğruladığını ve bu kaydın da dosyada olduğunu bildirdi.

İddiaya konu fotoğraf ve belgelerin aylar önce başka yayıncılara da ulaştığını belirten Aslan, Şubat 2026’da YouTube yayıncısı Tamar Tanrıyar’ın Emir Sarıgül ve Çampınar’ın fotoğrafını yayınladığını hatırlattı. Aslan, "Dün sunulan yeni bir videoda, Ömer Sarıgül'e ait birtakım belgelerin Tanrıyar'a da gönderildiğini, Çampınar ve Tanrıyar'ın irtibatta olduğunu ortaya koymuş olduk" dedi.

'Buz gibi gazetecilik yaptı'

Sunulan kayıtlarla "üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" iddiasının tamamen çürütüldüğünü belirten Aslan, Ağırel’in "buz gibi gazetecilik" yaptığını vurguladı.

Ağırel’in, Çampınar ile Sarıgüller arasında bir suç ortaklığı olup olmadığını araştırmayı sürdürürken Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın suç duyurusu üzerine ev hapsine alındığını, 5 gün sonra ise gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatan Aslan, "Sunulan kayıtlar, yazışmalar bugün itibariyle Ağırel'in lehine yeni olgular ve deliller ortaya çıktığını göstermekte olup Ağırel'in hukuka aykırı tutukluluğunun derhal sonlandırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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