Murat Ağırel cezaevinden Sarıgül soruşturmasını yazdı: Eski bahis dosyasındaki bağlantılara dikkat çekti

Gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklanmasına gerekçe gösterilen iddialara cezaevinden yanıt verdi. Hakkındaki suçlamaların iki başlıkta toplandığını aktaran Ağırel, kendisine “Neden haber yapmadın?” ve “Evrakları Sarıgüllere verdin mi?” sorularının yöneltildiğini belirtti.

İddiaları doğrulayacak belgelerin kendisine sunulmadığı için haber yapmadığını ifade eden Ağırel, kendisine protokol gösterildiğini, tarafların sulh yaptığını öğrendiğini ancak söz konusu şirketlerin kurulmadığını yazdı. Banka yazılarının da gönderildiğini ancak bankanın bunları doğrulamadığını belirten Ağırel, “Karapara aklama” gibi ağır bir suçlamanın haberleştirilmesi için somut belge gerektiğini vurguladı.

Belgeleri Sarıgül ailesine verdiği iddiasını da reddeden Ağırel, kendisine hangi belgeyi, nerede, ne zaman ve kime verdiğinin sorulmadığını belirterek, “Zannediyorum” ifadesiyle bir kişinin tutuklanmasını eleştirdi.

Emir Sarıgül’ün ifadesindeki arazi iddiası

Ağırel, Sarıgül soruşturmasında Emir Sarıgül’ün etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini ve ev hapsi kararıyla tahliye edildiğini hatırlattı. Basına yansıyan ifadede, Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül ile Altınbaş ailesinden Sofu Altınbaş arasındaki ilişkiye dair iddialar bulunduğunu aktardı.

Buna göre Emir Sarıgül, babası ile Sofu Altınbaş’ın Kuzey Kıbrıs’ta Kratos Otel’in yanında denize sıfır bir arazi aldığını, arazi için 12 milyon sterlin ödendiğini ileri sürdü. İddiaya göre Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş arazi alımına para koymadı ancak projede kâr ortağı oldu ve arazi için casino-otel ruhsatı alındı. Daha sonra tarafların anlaşmazlık yaşadığı ve arazinin 28 milyon sterline Hüsnü Falyalı’ya satıldığı öne sürüldü.

Hüsnü Falyalı, öldürülen Halil Falyalı’nın kardeşi. Emir Sarıgül ise ifadesinde babasının bir bahis yapılanması içinde olup olmadığını bilmediğini söyledi ve Bulut Akacan’ın adını andı.

Ağırel'in yazısı şöyle:

‘Önce yanıt hakkım’

“Yöneltilen suçlama soruları: Neden haber yapmadın? Evrakları Sarıgüllere verdin mi?

Haber yapmadım çünkü iddiaları doğrulayacak belge sunulmadı. Protokol sunuldu, sulh yaptıklarını öğrendim, şirketler dendi hiçbiri kurulmamış, banka yazıları gönderdiler, banka doğrulamadı. “Karapara aklama” iddiası öyle eften püften iddia değildir. Haberleştirebilmek için belgelere ihtiyaç vardır.

Evrakları, belgeleri Sarıgüllere verdin mi? Hayır. Zaten belge, evrak dedikleri nedir, o tarif edilmeli. Nerede, ne zaman, kime ne vermişim belirtilmiyor. “Zannediyorum” cümlesi ile bir kişi nasıl tutuklanır?

12 milyon sterlinin kaynağı ne?

Haksız ve hukuksuz tutukluluk sürecinde Sarıgül soruşturmasında gelişmeler devam ediyor. Emir Sarıgül, etkin pişmanlık ifadesi verdi ve ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Gazetelerde yayımlanan ifadede çok ilginç bilgiler var.

Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül’ün Altınbaş ailesinden Sofu Altınbaş ile yakın ilişki içinde olduğunu iddia ediyor. Babasının Sofu Altınbaş ile birlikte Kıbrıs’ta Kratos Otel’in hemen yanında denize sıfır 46 Kıbrıs dönümü, 62 Türkiye dönümü bir arazi aldıklarını, 12 milyon Sterlin bedel ödediğini belirtmiş. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş arazi için para koymamışlar ama bu projede kâr ortağı olmuşlar ve araziye casino-otel ruhsatı almışlar. Sonrasında Sarıgül ile anlaşamamışlar ve arazi 28 milyon Sterlin’e Hüsnü Falyalı’ya satılmış.

Hüsnü Falyalı, öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın kardeşi.

Emir Sarıgül babasının bir bahis yapılanması içerisinde olup olmadığını bilmediğini beyan etmiş. “Bulut Akacan” ismini zikretmiş. Bu kişi Vakkas Altınbaş’ın eski damadı.

Ömer Sarıgül haberi ve bahis ağı

İşte tam bu noktada tarihi geriye saralım. Ocak ayında ben, Mustafa Sarıgül ve oğlu Ömer Sarıgül hakkında bahis merkezli bir yazı yazdım. Onlar TV’de “Dosya” programında da anlattım.

Hatırlatmak gerekirse; Bank Pozitif, PayFix gibi firmaların sahibi olan Erkan Kork yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Dosyadaki ek klasörlerde konuşma tapeleri yer alıyordu. Tapelerde o dönem 19 yaşında olan Ömer Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül’ün desteği ve aracılığı ile Erkan Kork ile tanışıyor ve bir yasadışı bahis sitesi kuruluyor. Site Veysel Şahin’in altyapısı kullanılarak hazırlanıyor.

Dosyada yer alan tanık ifadelerinde; Erkan Kork’un sahibi göründüğü elektronik ödeme kuruluşu PayFix’in aslında yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’ya ait olduğu iddia ediliyordu.

Kirli Çark’taki iddialar

Emir Sarıgül’ün ifadesinde bahsettiği Bulut Akacan’ın adı ise Veysel Şahin’in yargılanıp ceza aldığı handikap davasında geçmişti. Dosyadaki tapelere göre; Bulut Akacan ile Hakan Canbay bahis tutarları ve gelirleri hakkında konuşuyordu. KKTC’deki bahis soruşturmasında da adı geçmişti. Bu bilgileri Kirli Çark kitabımda ayrıntılı şekilde yazdım. Bulut Akacan ise bu iddiaları yalanladı.

Hüsnü-Halil Falyalı, Veysel Şahin, Erkan Kork ile yasadışı bahis!

Satılan otel arazisi iddiası, Erkan Kork ile yasadışı bahis sitesi kurulmasına dair yazışmalar ve bağlantılar...

Herhangi bir iddiada da bulunmuyorum. Erkan Kork dosyasındaki belgeler dışında belgem yok. Emir Sarıgül araziyi iddia ediyor. Ancak tesadüf ile açıklanamayacak bir şeyler var mı yok mu araştırmak lazım!

Kim suçlu, kim suçsuz bilemem. Savcılık soruşturacaktır. Ancak bu soruşturma magazinsel konulara malzeme edilmeyecek, karapara akladığını itiraf edenlerin hezeyanları ve iftiraları ile sürdürülmemesi gereken ciddi bir soruşturma olmalıdır.”

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