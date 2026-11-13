Mustafa Sarıgül operasyonunda asıl hedef ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki Alman vatandaşının şikâyeti ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda, kara para aklandığı iddiasıyla ilk operasyon başlatıldı.

Operasyonda Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İlk dalga operasyonda yapmadığı haber nedeniyle gözaltına alınan Murat Ağırel’in de aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı. Sonrasında Mustafa Sarıgül’ün diğer oğlu Emir Sarıgül teslim oldu ve hemen ardından o da tutuklandı.

İkinci dalga operasyonda Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

Ardından Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün itirafçı olduğu ortaya çıktı. İtirafçılığın ödülü olarak 4 Kasım’da Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı verildi.

Bugün ise dördüncü dalga operasyonda 19 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltıların ardından yandaş medya Mustafa Sarıgül’ün diğer oğlu Ömer Sarıgül’ün de etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğini duyurdu.

Peki, tüm bu operasyonların amacı ne?

Bugün AKP’ye yakınlığıyla bilinen yandaş isimlerden Abdulkadir Selvi, Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının kesin olduğunu yazdı ama öte yandan aralarında Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer’in de bulunduğu 9 Yeni Partili vekilin daha dokunulmazlığının da kaldırılabileceğini dile getirdi. Hatta Selvi’ye göre Özgür Özel konusunda da tartışma sürüyor.

Yani AKP, Sarıgül üzerinden dokunulmazlık dosyasını genişletmeyi amaçlıyor. Bu zaten en başından bu yana tahmin edilen adımlardan biriydi.

Ancak yandaş medyanın, AKP’nin sosyal medya trollerinin paylaşımlarına bakılırsa tek amaç bu da değil. Sarıgül ailesi, tıpkı Muhittin Böcek’in ailesi ve Özkan Yalım dosyasındaki gibi Özgür Özel’e karşı yürütülecek operasyonun koç başı olarak kullanılacak gibi görünüyor.

Öte yandan iddialara göre, babasına çok daha yakın bir isim olan Ömer Sarıgül'ün de itirafçı olma karar verdiği öne sürülüyor.

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