Ömer Sarıgül: Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım

Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturma devam ediyor.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün büyük oğlu Emir Sarıgül’den sonra kardeşi Ömer Sarıgül de “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvurdu. Ömer Sarıgül’ün Pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.

Ömer Sarıgül’ün tutuklanmadan önceki ifadesinin detaylarını Sözcü'den Ceylan Sever haber yaptı. Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını ifade etti.

“Ağabeyimle aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur" diyen Ömer Sarıgül, "Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim 80 milyon avroluk sözleşmeyle, 100 milyon avroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün Emniyet'te öğrendim" dedi.

'Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum'

"Bana Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum" diyen Ömer Sarıgül, "Çünkü ben Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz" ifadelerini kullandı.

Ömer Sarıgül, şunları söyledi:

Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem. Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur.

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