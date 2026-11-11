Sarıgül soruşturması: Emir Sarıgül yeniden ifadeye çağrıldı

Mustafa Sarıgül ve ailesini kapsayan kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve 4 Kasım'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yurt içi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aktarıldığı ve bu işlemler üzerinden suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında Sarıgül ailesiyle bağlantılı çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken, mali kayıtlar ve şirketler arasındaki para transferleri de incelemeye alındı.

İtirafçı olup 4 Kasım'da ev hapsiyle tahliye edilmişti

Emir Sarıgül, 21 Ekim'de tutuklanmış, ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmıştı. 4 Kasım'da ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti. Emir Sarıgül'ün ifadesinde "Babam, Özgür Özel’e 350 bin dolar verdi" dediği öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sarıgül soruşturması

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında 6 Kasım'da 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, Şişli Meslek Yüksekokulu'na da kayyım atanmıştı.

Soruşturmanın merkezinde, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek tutarlı para transferleri, yatırım sözleşmeleri ve bu işlemlerin mali kaynakları bulunuyor.

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