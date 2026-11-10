İddia: Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması süreci hızlandırıldı

Hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılan ve ailesinden yardımcılarına yakınlarındaki pek çok isim tutuklanan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılabileceği öne sürülmüştü.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre Erdoğan, Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyasının en kısa sürede Meclis'e gelmesini ve işlemlerin hızla tamamlanmasını istedi.

Sarıgül'ün dosyası dün, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül'ün milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

Süreç nasıl işliyor?

Türkiye’de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması Anayasa’nın 83. maddesiyle ve TBMM İçtüzüğü’nün 131-134. maddeleriyle sıkı kurallara bağlı.

Süreç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı fezlekelerin Adalet Bakanlığı’na, oradan da Meclis Başkanlığı’na iletilmesiyle başlıyor.

Önce Hazırlık Komisyonu bir görüş bildirir, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş çıkarsa dosya Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na gider, komisyon da bir ay içinde dosyayı inceleyip ya kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı bitene kadar ertelenmesini önerir.

Karma Komisyon raporu Genel Kurul’a gelir ve oylama basit çoğunlukla yapılır. Oturuma katılanların yarısından bir fazlasının oyu dokunulmazlığın kaldırılması için yeterlidir.

Soruşturmada neler yaşandı?

Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarına ilişkin iddialar bulunuyor.

Soruşturma kapsamında Sarıgül'ün eski koruması Beşir Ömer Demir de savcılıkta ikinci kez ifade verdi. Demir'in ek ifadesinde önceki beyanlarını ayrıntılandırdığı ve Sarıgül'ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü bildirildi.

Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesiyle birlikte Sarıgül hakkındaki adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Sarıgül'ün duyurduğu kapsamlı açıklamanın ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

21 Ekim'de tutuklanan ve "etkin pişmanlık" yasasından faydalanarak ev hapsiyle tahliye edilen Emir Sarıgül'ün savcılık ifadeleri kısa süre önce basına yansımıştı. Soruşturmada “AW1G48PR” kod adıyla gizli tanık yapıldığı anlaşılan oğul Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet ve yolsuzluk çarkı kurduğunu öne sürmüştü.

Emir Sarıgül savcılıktaki sorgusunda; Tekfen Tower, Metrocity, Nurol Tower, Quasar ve Kanyon gibi İstanbul'un en lüks proje ve AVM'lerinin ruhsat ile imar işlemleri karşılığında milyonlarca dolar nakit para ve lüks daireler tahsil edildiğini, bu mülklerin emanetçiler üzerinden legalleştirildiğini ileri sürmüştü. Ayrıca Mustafa Sarıgül'ün, Erzincan milletvekili adayı olduğu dönemde Şişli Meslek Yüksekokulu Vakfı'nı adeta kendi seçim fonu olarak kullandığı, patronlara kesilen sahte faturalarla toplanan paraların dolaylı yoldan seçim hesabına aktarıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu rüşvet ve kara para aklama ağının düzen siyasetine uzanan boyutu da Emir Sarıgül'ün ifadeleriyle tartışma yaratmıştı. Gizli tanık Sarıgül, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e atkı kutusunda elden 650 bin dolar nakit para ile yurt dışından binlerce sterlinlik viski getirdiğini öne sürmüştü.

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