Sarıgül'den soruşturma sonrası ilk açıklama: Büyük bir açıklama yapacağım

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilmesinin ardından fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından Sarıgül'den de ilk açıklama geldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Sarıgül, kendisine yöneltilen suçlamalar ve yürütülen soruşturmayla ilgili, "Dimdik ayaktayım, en kısa zamanda büyük bir açıklama yapacağım, hiç kimseye boyun eğmem" ifadelerini kullandı.

Soruşturmada neler yaşandı?

Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarına ilişkin iddialar bulunuyor.

Soruşturma kapsamında Sarıgül'ün eski koruması Beşir Ömer Demir de savcılıkta ikinci kez ifade verdi. Demir'in ek ifadesinde önceki beyanlarını ayrıntılandırdığı ve Sarıgül'ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü bildirildi.

Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesiyle birlikte Sarıgül hakkındaki adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Sarıgül'ün duyurduğu kapsamlı açıklamanın ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

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